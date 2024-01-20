Как российские вузы переживают войну в Украине

После начала войны в Украине студенческая жизнь в России сильно изменилась. Сегодня в вузах часто сосуществуют независимые студенческие СМИ и “патриотические” организации, которые покупают дроны для российской армии.

После начала полномасштабной российской агрессии в Украину 24 февраля 2022 года администрации российских вузов стали действовать намного жестче в отношении политически активных учащихся, рассказывает главный редактор федерального журнала для студентов “Гроза” Леонид Спирин: “Флагманами в этих жестких действиях выступают федеральные вузы”. Только в 2023 году СПбГУ, к примеру, сначала отчислил семерых студентов за посты в соцсетях; а после уволил преподавателя за участие в суде над художницей Сашей Скочиленко в качестве независимого эксперта.

Высшая школа экономики не продлила контракт с одним из основателей вуза Андреем Яковлевым; МГУ уволил политика Михаила Лобанова; а из МГИМО сразу после лекции Ивана Урганта якобы по собственному желанию ушел замдекана факультета международной журналистики Андрей Кобаладзе. И все это - лишь единичные примеры из самых известных московских вузов.

Независимые инициативы

Здание МГУ Фото: Micha Korb/pressefoto korb/picture alliance

Несмотря на беспрецедентный уровень давления, в российских вузах продолжают существовать независимые студенческие проекты. Например, в МГУ работают созданные студентами Telegram-каналы “Протестный МГУ” (8500 подписчиков) и “Тюремный МГУ” (2500 подписчиков), посвященные политической активности студентов и их незаконному преследованию. Объединения в вузах случаются и вокруг частных проблем. В Волхове студенты и преподаватели объединились, чтобы бороться с закрытием местного филиала РГПУ им. Герцена, а в Томске учащиеся и вовсеустроили митинг против платной стирки в студенческих общежитиях.

Часть независимых студенческих СМИ, как, к примеру, Telegram-канал студентов СПбГУ “Лупа и Пупа” (3400 подписчиков), существовали еще до начала войны России в Украине. А какие-то были созданы уже во время нее. Одно из таких медиа - анонимное Inside HSE. Сейчас у него почти 5000 подписчиков в Telegram. Его главная миссия, по словам создателей, рассказывать о событиях Высшей школы экономики без прикрас: “Нам казалось, что важно хотя бы попытаться возродить то, что было отличительными чертами старой Вышки, которую всегда отличал свободный диалог между всеми, кто к ней принадлежит, обмен мнениями и интеллектуальная дискуссия”, - рассказывает в беседе с DW представитель Inside HSE.

Состав редакции издания остается анонимным: “В текущих условиях журналистика в России – всегда большие риски. В условиях происходящего в Вышке - особенно. Поэтому мы предпочитаем оставаться анонимными и не проверять, какие наступят последствия”. И, возможно, у работников СМИ есть повод для беспокойства. По словам анонимного члена студсовета ВШЭ, администрация вуза неоднократно интересовалась у его участников составом редакции Inside HSE. “Также интерес вызывает принадлежность к чему или кому-либо студентов, которые направляются в общеуниверситетские органы в качестве представителей”. Источник рассказал, что подобные запросы могут поступать “с разных сторон от разных заинтересованных лиц в университете”. Тем не менее, несмотря на все потенциальные угрозы, СМИ планирует продолжать свою работу: “Мы чувствуем, что делаем важное дело, когда в наш бот приходят сообщения и нас просят о чём-то рассказать. Нам также важно видеть, что наши посты вызывают дискуссии и обсуждения. Это доказывает, что сообщество еще живо”.

Многие независимые студенческие СМИ сменили риторику

По словам главреда “Грозы” Леонида Спирина, многие независимые студенческие СМИ сменили риторику после начала войны России в Украине на умеренно-провластную. В качестве примеров он приводит каналы “Первый университетский” (МГУ) и “Кипящий МИФИ” (МИФИ), которые после 24 февраля 2022 года называют войну “СВО”, а солдат российской армии - “бойцами” . “Но прямой поддержки я не видел - все остается на уровне риторики”, - резюмирует Спирин.

В каждом вузе повестка и независимых, и “официальных” студенческих медиа - разная. К примеру, в проектах студентов МГУ “Протестный МГУ” и “Тюремный МГУ” сейчас тяжело найти новость о чем-то, кроме политического преследования студентов. В то же время Inside HSE больше сосредоточен на проблемах внутри вуза: цензуре, принуждению студентов к участию в тех или иных мероприятиях, проблемах в общежитиях. А петербургский канал “Лупа и Пупа”, помимо прочего, активно освещает случаи отчисления студентов и увольнения преподавателей по политическим мотивам.

В то же время “Первый университетский”, который связывают с администрацией МГУ, может позволить себе написать и о преследовании российского профессора в Эстонии, и про массовые поломки раковин и окон в общежитии. А “Кипящий МИФИ”, в описании которого говорится, что канал не отражает официальную позицию администрации вуза, освещает как новости российской энергетики в целом, так и института в частности. А еще периодически проводит опросы, в которых спрашивает, будут ли студенты голосовать на выборах президента , и какие чувства они испытывают “к происходящему в данный момент”.

Окончить вуз и не заплатить за войну - большая удача

С началом войны России в Украине во многих российских вузах, как федеральных, так и региональных, расширилась практика “добровольно-принудительного” сбора средств на гуманитарную помощь для жителей Донбасса или вооружение российской армии. В Казанском федеральном университете собрали более 250 килограммов гуманитарной помощи для беженцев из непризнанных "ЛДНР", студенты Торжковского государственного промышленно-гуманитарного колледжа организовали сбор “гуманитарки” для мобилизованных; в Кубанском аграрном государственном университете студентовзаставляли сдать по 300 рублей в пользу российской армии, а в Тамбовском госуниверситете - по 250. Подобные случаи были зафиксированы также в Воронежском государственном университете, Высшей школе экономики и многих других российских вузах.

Студенты добровольно проходят курсы операторов дронов Фото: Anton Denisov/SNA/IMAGO

Как утверждает Леонид Спирин, сегодня окончить вуз в России и так или иначе не “скинуться” на войну в Украине становится все сложнее: “Например, в ВШЭ, если ты не участник всех этих движений, то наверное ты можешь проучиться 4 года и не соприкоснуться с этим. Но если ты учишься в каком-нибудь Курском медицинском государственном университете, то там очень сложно обойти это. Там не просто какая-то есть организация в вузе, которая существует отдельно при поддержке администрации - там просто весь вуз поддерживает войну против Украины и скидывается на гуманитарную помощь чуть ли не каждый месяц. И вообще, чем дальше от столицы, тем это все хуже”.

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