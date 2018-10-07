 New York Post узнала о заморозке активов Дерипаски в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.10.2018

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New York Post узнала о заморозке активов Дерипаски в США

Среди замороженных в США активов олигарха Олега Дерипаски - дорогой особняк на Манхэттене, где проживает экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова, пишет New York Post.

Олег Дерипаска (фото из архива)

Олег Дерипаска (фото из архива)

Власти США заморозили активы российского олигарха Олега Дерипаски, пишет газета New York Post в понедельник, 8 октября, со ссылкой на источники в американском Минфине. По их информации, федеральные власти также ведут переговоры с  Дерипаской по его отказу от проведения ряда операций в Европе, чтобы те не оказались под санкциями.

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В числе замороженных активов - недвижимость Дерипаски на Манхэттене и Вашингтоне, в том числе особняк в респектабельной части Манхеттена Ист-Сайд, купленный в 2008 году за 42,5 млн долларов, отмечаетNew York Post. По ее информации, этот дом расположен недалеко от дома, который в 2018 году за рекордные 90 млн долларов приобрел украинский олигарх Леонид (Леонард) Блаватник.

В особняке Дерипаски проживает экс-жена Абрамовича

Несмотря на заморозку активов, Дерипаске удалось договориться о том, что в принадлежащих ему зданиях проживают его дети и бывшая жена российского миллиардера Романа Абрамовича, пишет далее New York Post. Ранее газета сообщала, что Абрамович передал экс-супруге Дарье Жуковой активы в Нью-Йорке на сумму в 92 млн долларов.

В свою очередь Жукова указала в качестве своего домашнего адреса именно тот особняк Дерипаски в Манхэттене, о котором шла речь ранее. Между тем экс-супруга Абрамовича поддерживает тесную дружеские отношения с Иванкой Трамп, дочерью президента США Дональда Трампа, отмечает New York Post.

Заморозку всех американских активов Дерипаски предполагали санкции, которые США ввели в отношении него весной. Штрафные меры также затронули компании олигарха, в частности, алюминиевый гигант "Русал". Позднее стало известно, что власти США и компании бизнесмена договариваются о снятии ограничений.

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    Автор: Ирина Филатова


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