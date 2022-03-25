"Невыносимо видеть" - немецкие политики о страшных видео из Бучи (04.04.2022)

Евросоюз намерен привлечь Россию к ответственности за бойню в Буче

Брюссель будет поддерживать все меры по преследованию виновных в совершении зверств в Буче и других городах Украины, пообещал Боррель. В Польше и Испании заявили о геноциде в отношении Украины.