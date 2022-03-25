 ″Невыносимо видеть″ - немецкие политики о страшных видео из Бучи (04.04.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 04.04.2022

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"Невыносимо видеть" - немецкие политики о страшных видео из Бучи (04.04.2022)

Канцлер, глава МИД и президент Германии в шоке от кадров из пригородов Киева. Они требуют наказания для виновных.

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