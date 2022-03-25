"Невыносимо видеть" - немецкие политики о страшных видео из Бучи (04.04.2022)

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Канцлер, глава МИД и президент Германии в шоке от кадров из пригородов Киева. Они требуют наказания для виновных.
Экс-канцлер Германии отвергла критику Владимира Зеленского, пригласившего ее и Саркози в Бучу. Меркель заявила, что привержена решениям саммита НАТО 14-летней давности.
Необходимо привлечь к ответственности совершивших жестокие преступления в пригородах Киева и отдавших им приказы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. В Берлине призвали также ужесточить санкции против РФ.
Зеленский считает события в Буче геноцидом. Германия и другие страны Запада готовят новые санкции против РФ. Карла дель Понте назвала Путина военным преступником и потребовала у МУС ордер на его арест.
Брюссель будет поддерживать все меры по преследованию виновных в совершении зверств в Буче и других городах Украины, пообещал Боррель. В Польше и Испании заявили о геноциде в отношении Украины.
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