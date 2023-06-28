Неужели это пицца! Археологи нашли необычную фреску

При проведении археологических работ на раскопках древнеримского города Помпеи была сделана интересная и весьма спорная находка. Один из огромных камней оказался ярко и четко расписанным. На черном фоне слева нарисована колонна красного цвета с зелеными полосками и золотыми украшениями. Вероятно такая же колонна была и симметрично справа, однако, в том месте камень отколот. Но особый интерес и споры вызывает центральное изображение - большой круглый поднос с фруктами, хлебом, похожим на пиццу, и серебряным бокалом с красным вином. Возможно это изображение когда-то украшало стену местного "ресторана" или богатого трапезного зала. Специалисты считают, что найденному рисунку примерно 2 тысячи лет.

Что же выложено на подносе?

Удивляет высокое качество этого изображения. Даже на фотографии можно хорошо различить, что лежит на большом, круглом, металлическом блюде. Кроме вышеупомянутого бокала с вином на переднем плане лежит горка очищенных орешков, два желтых фрукта с зелеными листьями, похожими по форме на лимонные, веночек из веток земляничного дерева, несколько сухофруктов, а также большая, круглая, румяная хлебная лепешка. К ней-то и приковано сегодня повышенное внимание, особенно в соцсетях.

Фрукты, вино и похожая на пиццу лепешка - детали видны даже невооруженным глазом Фото: ABACA/picture alliance

На первый взгляд, своей формой и внешним видом она напоминает современную пиццу. Неужели сенсация - люди уже 2 тысячи лет назад знали рецепт ее приготовления? Однако специалисты уверены, что нет, этого просто не может быть. Потому что на ней хоть и лежат небольшие съедобные ингредиенты, но среди них нет самого главного, без чего пиццу нельзя называть пиццей - помидоров и сыра моцареллы. Помидоры - импортный товар из Америки - появился в Италии гораздо позже. И моцарелла тоже - считается, что она была изготовлена в XVI веке. Скорее всего изображенная на картинке хлебная лепешка - так похожая на пиццу - служила лишь основой для подачи фруктов, как здесь, - фиников и зерен граната. И, судя по деталям, к ним предлагались еще специи и соус.

Хлеб с начинкой любили всегда

Самым первым и далеким предшественником пиццы можно назвать фокаччу, или плоский хлеб, который ели древние римляне, добавляя к нему начинку. У древних греков тоже была традиция дополнять чем-либо ломти хлеба.

Согласно легенде, пицца в привычном для нас понимании появилась только в 1889 году. Это быстрое, вкусное, разнообразное и доступное по цене блюдо изобрели в Италии. Родиной современной итальянской пиццы считается Неаполь. В 2017 году так называемое "искусство неаполитанского пиццайоло" даже было включено в Список нематериального наследия ЮНЕСКО. Любопытно, что до 1940-х годов прошлого века пицца не пользовалась особой массовой популярностью, и получила мировое признание после того, как итальянцы-иммигранты привезли и начали совершенствовать навыки изготовления этого символа итальянской гастрономии в США.

Раскопки в Помпеях не закончены

Впечатляющее изображение подноса с едой и вином - лишь одна из многочисленных находок археологов у подножья Везувия. Пепел от извергавшегося в течении суток вулкана в 79 году н.э. уничтожил три города и несколько поселений. Помпеи были заново открыты лишь в XVIII веке. И не все знают, что раскопки ведутся там до сих пор. Все, что удается извлечь из-под налета археологам, дает нам наглядное представление о жизни того времени. Сегодня этот музей под открытым небом является одной из самых популярных достопримечательностей Италии.

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