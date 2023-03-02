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Бойцы ЧВК "Вагнер" также воюют в Украине Фото: Igor Russak/REUTERS
Правосудие и законРоссия

15 лет за "ложь о добровольцах": что говорят адвокаты в РФ

Александра Иванова | Сергей Дик
35 мин. назад

В РФ резко ужесточают - до 15 лет лишения свободы - наказание за распространение сведений об участниках войны в Украине, которые власти сочтут ложными или дискредитирующими. Реакция адвокатов - у DW.

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Лишение свободы на срок до 15 лет, а также штраф до 5 млн рублей - таково максимальное наказание, которому, судя по всему, уже скоро могут быть подвергнуты в России те, кто, по мнению властей, дискредитировал участников войны в Украине или распространял о них ложные сведения.

Соответствующие поправки в КоАП и Уголовный кодекс РФ, подготовленные группой депутатов Госдумы во главе с ее спикером Вячеславом Володиным, 2 марта были приняты российскими законодателями во втором чтении. Третье чтение должно состояться 14 марта. DW поговорила с адвокатами о том, какое значение для российского общества будут иметь эти поправки в законодательство в случае их вступления в силу.

О поправках Володина просил Пригожин?

Как отмечается на сайте Госдумы РФ, "в соответствии с поправками в УК РФ нормы об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, будут распространены на добровольческие формирования, организации или физических лиц, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы".

Основатель ЧВК
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений ПригожинФото: Uncredited/AP/dpa/picture alliance

Ранее, в конце января, российские СМИ сообщали, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попросил Вячеслава Володина дополнить УК РФ статьей, предусматривающей наказание за дискредитацию бывших осужденных, завербованных для участия в войне в Украине. По сведениям газеты "Коммерсант", Пригожин, в частности, предложил запретить любую критику участников так называемой "специальной военной операции", а также публикацию сведений об их прошлых правонарушениях. Тех, кто выступит с подобного рода критикой, Пригожин якобы предложил наказывать вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

 Добровольческие формирования или наемники?

"Правовая природа ЧВК "Вагнер" до сих пор неизвестна. Ни один закон в России не позволяет создавать частные военизированные образования. Строго по закону добровольцами можно считать лишь тех, кто проходит военную службу и заключил военный контракт. Однако не исключено, что правоприменительная практика будет основываться на расширительном толковании, и все, кто помогают российским Вооруженным силам, будут считаться добровольцами", - предполагает адвокат правозащитного проекта "Первый отдел" Максим Оленичев.

И обращает внимание на то, что, "как часто это случается в последнее (фактически военное) время", поправки не были внесены отдельным законопроектом, который по существующему регламенту обязан пройти три чтения в нижней палате парламента. Вместо этого "за основу депутатами были взяты законопроекты, которые уже прошли первое чтение соответственно 15 декабря 2022 года и 24 января 2023 года и которые не имеют никакого отношения к добровольческим формированиям". Уже после первого чтения в эти законопроекты были внесены изменения, которые поменяли их концепции, но позволили депутатам ускорить принятие соответствующих законов, указывает юрист.

Со своей стороны, адвокат из Санкт-Петербурга Виктор Дроздов в письменном комментарии для DW констатирует: "Добровольческие формирования", появившиеся в тексте наравне с "Вооруженными силами Российской Федерации" - весьма недальновидная смелость председателя ГД, который публично анонсировал готовящееся введение "в закон" того, что по своей сути содержит признаки иного уголовного преступления. Речь идет о неопределенности с ответственностью за наемничество (ч. 3 ст. 359 УК РФ)".

То, как было обосновано усиление - до 15 лет лишения свободы - отвественности  "за дискредитацию участников СВО", Дроздов считает "самым слабым местом" инициативы российских законодателей. "Дело в том, что соразмерность санкции опасности преступных деяний - это объективно необходимое условие возникновения наказания, - поясняет он.  - Этого, увы, В.В-ным (Вячеславом Володиным. - Ред.) объяснено не было. Вместо этого, если говорить метафорически, государство обществу попыталось в очередной раз показать свой неуверенный кулак".

"Ничего общего с правом и правами человека"

В целом инициативу председателя Госдумы Володина и его коллег-депутатов Виктор Дроздов расценивает как "упреждающий, с претензией на устрашение, политический "окрик".

Адвокат Виктор Дроздов
Адвокат Виктор ДроздовФото: privat

"Однако известно, что "крик - это признак бессилия". В условиях наличия в УК РФ и в КОАП РФ известных санкций за свободное распространение мнений и оценок того, что названо было как "СВО", ужесточение санкций может свидетельствовать только об одном. Претензия государства на монополию в распространении информации терпит, мягко говоря, очередную историческую неудачу. Досадно, что вместо открытого диалога с обществом нынешние "держатели" государства надеются создать иллюзию его замены собой", - добавляет юрист.

Аналогичную оценку высказывает и Максим Оленичев: "Законопроекты направлены на дальнейшее усиление военной цензуры в условиях необъявленного в России военного положения. Они не имеют ничего общего с правом и правами человека, грубо нарушают обязательства России по уважению права каждого на свободу выражения мнений (статья 19 Международного пакта о гражданских и политических правах)".

"Что будет мерилом истины о добровольческих формированиях, непонятно"

Правозащитник Павел Чиков, в свою очередь, отмечает в Telegram-канале, что и у него "много вопросов" к новым поправкам. "Думаю, публичные негативные высказывания про ЧВК "Вагнер" смогут теперь быть основанием для преследования. Пока в подавляющем большинстве дискредитацией полиция и суды считают просто антивоенные высказывания. Однако административная ответственность у человека может быть за фразу "нет войне", а уголовная - за критику Евгения Пригожина. В предлагаемом виде статья это позволяет", - указывает он.

Павел Чиков
Павел ЧиковФото: AGORA Association

По словам юриста, фейки о ЧВК могут выражаться, в частности, в публикациях, "где сказано, что они плохо снабжаются чем-либо, если это, по официальной информации, не так". При этом Чиков обращает внимание на такую деталь: "Что будет мерилом истины о добровольческих формированиях, непонятно. Ибо если официальный представитель МО РФ Конашенков остается рупором истины, как это указано во всех уголовных делах о военных фейках, то заявления вагнеровцев о недостаточном снабжении снарядами могут внезапно сами оказаться фейками".

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Пригожин попросил Володина ввести уголовную ответственность за дискредитацию осужденных из ЧВК
www.kommersant.ru
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