 Неудобная шкура оппозиционера. Политическая жатва. Хор для президента – ″Заповедник″, выпуск 186, 03.10.21 | ″Заповедник″ - сатирическое шоу DW: итоги недели с юмором | DW | 03.10.2021

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Сатирическое шоу "Заповедник"

Неудобная шкура оппозиционера. Политическая жатва. Хор для президента – "Заповедник", выпуск 186, 03.10.21

Сюжет об идущих на поклон к волшебнику Вброс. Репортаж про дачные заготовки. Песня от поклонников в подарок президенту. Смотрите в 186-м выпуске "Заповедника"!

Смотреть видео 13:18

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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