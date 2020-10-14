Netflix запустил русскоязычную версию

Американский потоковый видеосервис Netflix в четверг, 15 октября, в партнерстве с российским частным медиахолдингом "Национальная Медиа Группа" запустил русскоязычную версию сайта. Кроме того, станут доступны услуги русскоязычной службы поддержи, а расчеты можно будет осуществлять в рублях.

Создан официальный аккаунт для российского рынка в Twitter. В одном из первых размещенных там постов говорится: "Какой красивый язык".

"С сегодняшнего дня мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals", - цитирует пресс-службу видеосервиса агентство "Интерфакс". Попасть на сайт можно через десктопный браузер и под российским IP-адресом.

В американской компании напомнили, что ранее уже приобрели права на показ российского научно-фантастического сериала Павла Костомарова "Эпидемия".

Три основных тарифных плана

Пользователи могут выбрать один из трех ежемесячных тарифных планов: базовый - за 599 рублей, стандартный - за 799 рублей и премиум - за 999 рублей. Подписчики также получат доступ к эксклюзивным сериалам и фильмам в формате Ultra HD 4K и HDR. В русскоязычную службу поддержки можно будет обратиться с 10.00 до 22.00 мск.

Netflix доступен российским пользователям с 2015 года, однако большая часть контента до сих пор не дублирована на русский язык.

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