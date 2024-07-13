Нетаньяху: Нет уверенности в смерти военного главы ХАМАС

Израиль не уверен, действительно ли Мухаммед Дейф, командующий военным крылом группировки ХАМАС в секторе Газа, был убит в результате авиаудара. В ХАМАС заявили, что Дейф слышал заявление Нетаньяху и высмеял его.

Израиль пока не уверен, действительно ли Мухаммед Дейф, военный глава радикального исламистского движения ХАМАС в секторе Газа, был убит в результате недавнего авиаудара Армии обороны Израиля ЦАХАЛ к западу от Хан-Юниса в секторе Газа. "Все еще нет абсолютной уверенности в том, что этих двух ликвидировали", - заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Тель-Авиве вечером в субботу, 13 июля.

Помимо Дейфа, речь шла о гибели его заместителя, бригадного командира Рафаа Саламеха. При этом израильский премьер заявил, что ЦАХАЛ "так или иначе" уничтожит руководство ХАМАС.

В свою очередь палестинская сторона, утверждает, что Мухаммед Дейф остался жив. Высокопоставленный представитель ХАМАС сообщил каналу Al Jazeera, что Дейф слышал заявление Нетаньяху и "высмеял" его.

ЦАХАЛ заявлял об ударе по лидерам ХАМАС в секторе Газа

Несколькими часами ранее израильские военные сообщили, что нанесли удар по огороженному объекту в гуманитарной зоне между Хан-Юнисом и Аль-Маваси в сектора Газа, где, по утверждению Израиля, "среди мирных жителей прятались два высокопоставленных террориста ХАМАС". По словам источников газеты The Times of Israel, в момент обстрела рядом со зданием, где укрывались высокопоставленные террористы, находилось еще несколько десятков боевиков и охранников.

ЦАХАЛ: Это была охраняемая база террористов

The Times of Israel отмечает, что районы, по которым пришелся удар, входят в гуманитарную зону для жителей сектора Газа, обозначенную Израилем. Однако ЦАХАЛ утверждает, что удар был нанесен исключительно по объекту ХАМАС. В свою очередь, подконтрольное исламистской группировке министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что в результате удара погиб как минимум 71 человек, еще 289 получили ранения. Сколько среди них было гражданских лиц, не сообщается.

"Это была огороженная, охраняемая база ХАМАС, на которой работали террористы", - заявил представитель ЦАХАЛ, уточнив, что палаток в этом районе не было. Военные также уверены, что в момент атаки на объекте не было израильских заложников.

Вместе с тем катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на "представителя гражданской обороны сектора Газа" утверждает, что атака израильской армии была направлена на палаточный лагерь, в котором проживали палестинские беженцы, и установку для дистилляции воды.

СМИ Израиля: Новый удар может помешать освобождению заложников

Корреспондент 12-го канала израильского телевидения Ярон Авраам, которого цитирует The Times of Israel, предположил, что нанесенный удар по сектору Газа может нанести тактический ущерб переговорам с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Израиль и ХАМАС согласовали рамки договоренностей о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. При этом он отметил, что сторонам "предстоит еще много работы".

Кто такой Мухаммед Дейф

Мухаммед Дейф (настоящее имя - Мухаммед Диаб Ибрагим аль-Масри) - командующий военным крылом группировки ХАМАС - Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам". Он разыскивается Израилем с середины 1990-х годов и пережил как минимум семь попыток покушения.

7 октября 2023 года, в ходе террористической операции боевиков ХАМАС на территории Израиля, Дейф опубликовал 10-минутное обращение, в котором призвал палестинцев, израильских арабов и жителей соседних стран присоединиться к действиям боевиков. "В свете продолжающихся преступлений против нашего народа мы решили положить конец всему этому, чтобы враг понял, что он больше не может упиваться, не будучи привлеченным к ответственности", - сказал он.

20 мая 2024 года прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан запросил ордер на арест Мухаммеда Дейфа и других лидеров ХАМАС, а также премьер-министра и министра обороны Израиля.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

В ответ Израиль объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения утверждает, что в секторе Газа погибли более 38 тысяч человек. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить данные министерства по независимым источникам не представляется возможным.