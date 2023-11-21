Нетаньяху: В переговорах с ХАМАС о заложниках есть прогресс

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об успехах в переговорах об освобождении заложников, но подробностей не сообщил. Он выразил надежду на то, что вскоре появятся "хорошие новости".

Власти Израиля достигли некоторых успехов в переговорах об освобождении заложников, похищенных террористической группировкой ХАМАС, утверждает израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. "Мы добиваемся прогресса. Я не думаю, что имеет смысл говорить слишком много даже сейчас, но надеюсь, что вскоре появятся хорошие новости", - заявил Нетаньяху во время посещения военной базы на севере страны во вторник, 21 ноября. "Мы восстановим безопасность и на севере, и на юге. Благодарю всех солдат", - добавил он.

Ранее представитель катарского МИДа заявил, что соглашение на переговорах "близко, как никогда". В свою очередь лидер ХАМАС Исмаил Хания сообщил агентству Reuters , что официальные представители группировки "близки к достижению соглашения о перемирии" с Израилем и что ХАМАС передал свой ответ катарским посредникам.

В Катаре находится офис политического крыла ХАМАС, сам Хания проживает в катарской столице Дохе. Сейчас Катар играет ключевую роль в переговорах между Израилем и ХАМАС об освобождении около 240 израильтян. По данным агентства AFP, по меньшей мере 35 заложников - дети, причем 18 из них - в возрасте 10 лет и младше.

Нетаньяху встретился с семьями заложников

Кроме того, Биньямин Нетаньяху 21 ноября встретился с семьями заложников. По словам премьера, он поделился с родственниками похищенных всеми данными о дипломатических и разведывательных усилиях, которые правительство в Тель-Авиве "прилагает круглосуточно" для освобождения захваченных израильтян.

Нетаньяху подчеркнул, что возвращение заложников является его личной ответственностью и что Израиль не прекратит борьбу, пока не вернет всех похищенных домой, не уничтожит ХАМАС и не убедится, что угрозы из Газы больше не будет.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения в секторе Газа погибли более 12 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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