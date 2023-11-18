Нетаньяху скептично воспринял идеи Байдена по сектору Газа

"Администрация Палестинской автономии в ее нынешнем виде не в состоянии взять на себя ответственность за сектор Газа", - заявил премьер-министр Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху со скепсисом отнесся к предложениям президента США Джо Байдена по послевоенному урегулированию на Ближнем Востоке, высказанным последним в гостевой статье для газеты The Washington Post в субботу, 18 ноября.

Кроме прочего, Байден высказал мнение, что сектор Газа и Западный берег реки Иордан должны "воссоединиться" под руководством возрожденной палестинской администрации", пока не будет выработано решение по существованию двух государств.

"Нашей целью должно быть не просто остановить войну на сегодняшний день - нашей целью должно быть остановить войну навсегда, разорвать порочный круг насилия и создать в Газе и на всем Ближнем Востоке нечто более сильное, чтобы история перестала повторяться", - написал американский лидер, подчеркивая, что лишь существование двух государств обеспечит долгосрочную безопасность израильскому и палестинскому народам.

Биньямин Нетаньяху о ПНА

"Думаю, что администрация Палестинской автономии в ее нынешнем виде не в состоянии взять на себя ответственность за сектор Газа", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции в Тель-Авиве, комментируя по просьбе журналистов тезисы Джо Байдена.

"Я верю, что в конечном итоге мы придем к согласию (с США. - Ред.) и по этому вопросу: невозможно установить в секторе Газа гражданское правительство, которое поддерживает терроризм, поощряет терроризм, финансирует терроризм и обучает терроризму",- заявил израильский премьер.

При этом он подчеркнул, что глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас по-прежнему отказывается осудить массовые убийства, совершенные боевиками террористической организации "Хамас" в Израиле 7 октября.

Ранее в тот же день, 18 ноября, перед офисом Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме прошел митинг родственников израильтян, захваченных террористами ХАМАС в заложники 7 октября. Протестующие двумя днями ранее вышли маршем из Тель-Авива. Они требовали от правительства немедленно достичь с ХАМАС соглашения об освобождении их близких.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 12 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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