Нетаньяху признал удар ЦАХАЛ по гумконвою в секторе Газа

Премьер признал, что ЦАХАЛ по ошибке нанес удар по гуманитарному конвою в секторе Газа и пообещал "сделать все, чтобы это не повторилось".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что удар по гуманитарному конвою World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа, в результате которого погибли семь человек, нанесла армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Такое случается в военное время. Мы тщательно изучаем это, находимся в контакте с правительствами погибших иностранцев и сделаем все, чтобы это не повторилось", - цитирует Нетаньяху агентство Reuters во вторник, 2 апреля.

Ранее WCK сообщила, что семеро работников организации были убиты в результате удара ЦАХАЛ по их конвою к югу от Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа. Машины уезжали после доставки 100 тонн гуманитарной помощи, привезенной в сектор Газа по морю. Его движение было скоординировано с ЦАХАЛ, утверждает WCK. В организации назвали удар "целенаправленной атакой ЦАХАЛ". В армии Израиля заявили, что "проводят углубленное расследование на самом высоком уровне, чтобы понять обстоятельства этого трагического инцидента".

В ЕС призвали к расследованию удара

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал к расследованию и осудил удар Израиля по гуманитарному конвою.

"Я чту память сотрудников World Central Kitchen, погибших в результате удара Израиля в секторе Газа. Я осуждаю нападение и призываю провести расследование. Несмотря на все требования защитить мирных жителей и гуманитарных работников, мы видим новые невинные жертвы", - написал Боррель.

Глава дипломатии ЕС вновь подчеркнул важность резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к немедленному прекращению огня. В резолюции, о которой пишет Боррель, Совбез ООН также потребовал незамедлительного освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС, отмечает агентство dpa.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 32 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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