Нетаньяху не готов передать Украине систему "Железный купол"

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 июня.

На 491-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий четверга, 29 июня (время московское).

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не готов предоставить Украине систему ПВО "Железный купол". Об этом политик рассказал в интервью американскому онлайн-изданию The Wall Street Journal . При этом Нетаньяху напомнил, что Израиль предоставляет Украине системы гражданского оповещения при воздушной тревоге и оказывает стране другие меры поддержки.

"Думаю, что надо учитывать нашу озабоченность тем, что системы, которые мы предоставили бы Украине, могли бы попасть в руки Ирана, где их переделали бы, и мы бы оказались в ситуации, когда они будут направлены против Израиля", - указал Нетаньяху. По его словам, "именно такой путь уже проделали западные противотанковые системы, и мы видим их сейчас на наших границах в руках "Хезболлах".

ВСУ продолжают контрнаступление

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Вооруженные Силы Украины продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, на участке Ровнополь-Володино есть продвижение на 1,3 км. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, "украинские воины отбивают в тяжелых боях каждый метр земли и добиваются успеха".

На Бахмутском направлении украинские войска перехватили оперативную инициативу на этом участке фронта, отметила Маляр. По ее словам, противник пытается удержать занятые позиции, проводит контратаки, но постепенно отступает после понесенных потерь. В направлении Клещиевки подразделения ВСУ продвинулись на 1200 метров, а в направлении Курдюмовки - на 1500 метров.

Бои продолжается на флангах Бахмута. Украинские войска закрепляются на освобожденных рубежах. В целом на Бахмутском направлении снова горячо, продолжаются ожесточенные бои.

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Замкомандующего объединенной группировкой российских войск в Украине генерал Сергей Суровикин арестован, сообщает The Moscow Times со ссылкой на два источника, близкие к Минобороны России. Других подтверждений этой информации нет. По словам источников издания, арест Суровикина может быть связан с вооруженным мятежом ЧВК "Вагнер".

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Константинопольский (Вселенский) патриархат восстановил в сане священника РПЦ Иоанна Коваля, передают русскоязычные СМИ и Telegram-каналы . Клирика храма Андрея Первозванного, расположенного в московском районе Люблино, отстранили от служения за то, что в "Молитве о святой Руси" он заменил слова "Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу" на "Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею мир". В РПЦ поведение Коваля сочли клятвопреступлением.

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За прошедшие сутки Россия нанесла по территории Украины 2 ракетных и 50 авиационных ударов, а также совершила 52 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов страны из РСЗО, передает Генштаб ВСУ в утренней сводке . При этом, по его данным, пострадали мирные люди и была разрушена инфраструктура.

Основные усилия Россия сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях фронта. Там за прошедшие сутки произошло 40 боестолкновений.

Между тем авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточение личного состава противника, 5 - по российским ЗРК и 1 - по пункту управления ВС РФ, указано в сводке Генштаба ВСУ.

В то же время сообщается об уничтожении российского боевого самолета Су-25 и 3 разведывательных беспилотников. "Подразделения ракетных войск за сутки поразили склад боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны, 2 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника", - говорится далее в сводке Генштаба ВСУ.

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На июльском саммите НАТО в вильнюсе Украине предложат "солидный" пакет политической и практической помощи, заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в беседе с президентом Совета по международным отношениям Ричардом Хаассом. По его словам, партнеры помогут Украине увеличить оборонный потенциал в долгосрочной перспективе. При этом Блинкен не раскрыл детали этого пакета.

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Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Кремль и ЧВК "Вагнер" могут все еще обсуждать детали заключенной сделки. Такой вывод ISW делает на основании различных сообщений, в том числе слов Игоря Стрелкова о том, что Пригожин прилетел в Санкт-Петербург для переговоров с некими российскими официальными лицами и "советом командиров" ЧВК "Вагнер". Каких-либо подтверждений этой информации нет. Продолжающиеся спекуляции вокруг ЧВК "Вагнер" в Беларуси также могут указывать на тот факт, что некоторые аспекты сделки все еще находятся в стадии проработки, считают в ISW.

В Британии запретят юристам консультировать компании из РФ

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Великобритания примет закон, запрещающий британским юристам консультировать российские компании по некоторым деловым сделкам, сообщает агентство Reuters. "Правовая система Великобритании лежит в основе многих международных контрактов и бизнеса, и мы больше не позволим России извлекать выгоду из наших знаний и опыта", -заявил министр юстиции Великобритании Алекс Чок.

Закон будет запрещать юристам консультировать российские компании по торговым сделкам между глобальными компаниями или в вопросах международного кредитования, пишет Reuters. Ограничения при этом не будут касаться физических лиц, пользующихся британской юридической экспертизой.

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Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД страны официально направит России ноту протеста в связи с ракетным обстрелом сил РФ города Краматорск в Украине. "Россия напала на трех беззащитных граждан Колумбии. Тем самым нарушив правила ведения войны. МИД должен вручить дипломатическую ноту протеста", - написал Петро.

В результате российского ракетного удара по пиццерии в Краматорске Донецкой области погибли 11 человек, более 60 получили ранения. Среди пострадавших было трое граждан Колумбии - депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес.

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"Радио Свобода Беларусь" опубликовало спутниковые снимки, на которых видна стройка в поселке Цель Могилевской области. Ранее издание "Верстка" писало о якобы строительстве в этом районе лагеря для боевиков ЧВК "Вагнер". Позднее мониторинговый проект "Белорусский гаюн" заявил, что за сутки в этом районе не было зафиксировано никакой активности, "не говоря уже о строительство столь крупного объекта".

Впрочем, по словам военного эксперта Олега Жданова, говорить о подготовке площадки под Осиповичами специально для ЧВК "Вагнер" на основании новых снимков пока рано. "Прошло очень мало времени, чтобы начать строить лагерь специально для вагнеровцев - это нереально", - сказал он. Жданов обратил внимание, что в Осиповичах в 30 км от Целей находится военный полигон, где готовят российских военных для отправки в Украину. То, что строится в Целе, может быть продолжением полигона для подготовки российских мобилизованных солдат, предположил Жданов.

Залужный заявил о перехвате ВСУ "стратегической инициативы"

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов армии США, генералом Марком Милли. По словам Залужного, Украина в ходе контрнаступления перехватила стратегическую инициативу. "Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, есть продвижение. Противник оказывает мощное сопротивление, в то же время несет большие потери. Пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности", - рассказал Залужный.

Хроника событий 28 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 июня 00.00 - 13.59 >>>

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