Нетаньяху готов к договору о прекращении огня с "Хезболлах"

Премьер-министр Израиля призвал кабинет безопасности одобрить соглашение о прекращении огня с "Хезболлах". Нетаньяху выступил с обращением к нации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал кабинет безопасности страны одобрить соглашение о прекращении огня с ливанским радикальным шиитским движением "Хезболлах". Об этом Нетаньяху заявил в четверг, 26 ноября, в обращении к нации. "Сегодня вечером я представлю на рассмотрение кабинета план прекращения огня в Ливане", - приводит его слова агентство dpa.

Продолжительность прекращения огня "зависит от того, что произойдет в Ливане", сказал глава израильского правительства, предупредив, что любое нарушение условий соглашения будет встречено жестким ответом. "Если "Хезболлах" попытается напасть на нас, если оно вооружится, если оно восстановит инфраструктуру рядом с границей, мы атакуем их", - указал он.

Нетаньяху сказал, что соглашение будет представлено на рассмотрение кабинета вечером 26 ноября.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати после обращения Нетаньяху потребовал от международного сообщества "действовать быстро", чтобы добиться "немедленного прекращения огня", передает агентство AFP.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 44 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ проводит против него на юге Ливана военную операцию.