 Нет войне! Или каких слов нет в лексиконе Путина | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 25.02.2022

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Россия

Нет войне! Или каких слов нет в лексиконе Путина

Остановить войну против Украины Россию призывают политики, общественность и деятели культуры во всем мире. Карикатурист Сергей Елкин - о призыве планетарного масштаба.

Карикатура Сергея Елкина - планет Земля держит в руках плакат Нет войне!

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    Война в Украине - 25.02.2022

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    Автор: Николай Пермяков


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Контекст

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