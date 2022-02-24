Нет войне! Или каких слов нет в лексиконе Путина

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Остановить войну против Украины Россию призывают политики, общественность и деятели культуры во всем мире. Карикатурист Сергей Елкин - о призыве планетарного масштаба.
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