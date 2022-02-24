Нет войне! Или каких слов нет в лексиконе Путина

Война в Украине - 25.02.2022

Жительница Киева Наталия Севрюкова перед своим домом, 25 февраля. Разрушения, беженцы, человеческие трагедии, демонстрации… С момента начала войны в Украине прошло пока меньше двух суток - здесь мы собрали некоторые фотографии за это время.