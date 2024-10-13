Нет в наличии. Почему в Германии возник дефицит лекарств?

Многих лекарств - от антибиотиков до детских сиропов от кашля - сейчас нет в аптеках Германии в необходимом количестве. Проблема нехватки тех или иных медикаментов в ФРГ - не новая. Но с чем она связана?

В последние годы Германия неоднократно сталкивалась с нехваткой лекарств, таких, к примеру, как антибиотики и препараты для детей. Причем не всегда это было связано с сезонным фактором (при наступлении холодов из-за высокого спроса не во всех аптеках есть сироп от кашля) или с ажиотажем на тот или иной препарат, как в случае Ozempic. Сейчас, кроме прочего, в немецких больницах и аптеках ощущается дефицит недорогих, но крайне необходимых, например для проведения операций, растворов хлористого натрия. По словам Томаса Прайса (Thomas Preis), главы Ассоциации фармацевтов федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, в последние месяцы ситуация резко ухудшилась. "То, что уже несколько месяцев является серьезной проблемой в больницах, теперь сказывается и на амбулаторном лечении", - цитирует его газета Rheinische Post.

Раствор хлористого натрия широко применяется в медицине. Сегодня в Германии он в дефиците Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/picture alliance

Министерство здравоохранения федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия подтверждает проблему нехватки лекарств. "По данным министерства, больницы в Северном Рейне - Вестфалии и по всей Германии уже несколько месяцев получают только около 80 процентов необходимых им препаратов, а в последнее время - лишь около 50 процентов", - говорится в сообщении. Нехватка лекарств ощущается также в некоторых странах ЕС. Согласно исследованию, проведенному PGEU (Фармацевтической группой Европейского Союза) в 2023 году, ситуация ухудшилась в нескольких странах, включая Швецию, Португалию и Испанию.

В Германии не хватает 500 различных лекарств

По оценке Федерального института лекарственных средств и медицинских товаров (BfArM), такая ситуация сохранится еще несколько месяцев. Медики предупреждают, что это может привести к серьезным последствиям.

По результатам опроса членов Профессиональной ассоциации педиатров и подростковых врачей, проведенного весной 2024 года, около трети опрошенных считают, что из-за нехватки лекарств прежде всего страдает качество лечения.

Более того, согласно исследованию, это усложняет терапевтический процесс, поскольку врачам приходится заранее проверять, какие лекарства доступны, а каких нет в наличии. В общей сложности Немецкая ассоциация фармацевтов насчитала около 500 различных лекарственных препаратов, которые можно приобрести по рецепту, но которые уже в дефиците.

Где производят и откуда везут лекарство в Германию

Существует целый ряд причин, по которым возникает дефицит лекарств. Осуществлять поставки медикаментов сегодня не менее сложно, чем их производить. Если раньше Германия с ее крупными фармацевтическими компаниями, такими как Bayer, BASF, Boehringer Ingelheim и BioNTech, считалась "аптекой мира", то теперь этапы производства разделены и разбросаны по всему миру. И соответственно зависимы от длинных цепочек поставок.

Производство лекарств в Китае: за низкой ценой могут стоять большие проблемы Фото: Zhu Xudong/dpa/picture alliance

Большинство веществ для производства лекарств сегодня производится в Китае и Индии. Там не только ниже заработная плата, но и не такие строгие экологические нормы, чем в Европе. Для того, чтобы иметь возможность предлагать лекарства еще дешевле, основное внимание уделяется массовому производству и монополизации. Это означает, что все меньше и меньше поставщиков производят все большие объемы. "Например, если раньше у нас было десять поставщиков сиропа от кашля с парацетамолом, то сегодня остался только один основной поставщик", - объясняет DW профессор Давид Франкас (David Francas), эксперт из Университета прикладных наук в Вормсе, изучающий цепочки поставок.

"Таким образом, мы зависим всего от нескольких производителей. И если один из них буксует, то буксует и вся цепочка поставок", - объяснила DW профессор Ульрике Хольцграбе (Ulrike Holzgrabe), эксперт в области фармацевтики и лекарственной химии из Вюрцбургского университета. "Если на маршруте, по которому осуществляется доставка, возникают непредвиденные ситуации, как, например, закрытая гавань в Шанхае во время пандемии коронавируса или судно, заблокировавшее Суэцкий канал, - то товары не доходят до нас", - пояснила она.

Есть ли на складах запас лекарств?

Усугубить проблему могут не только вопросы производства и логистики, но и низкий уровень запасов лекарственных веществ. Это связано с тем, что краткосрочные сбои в производственной цепочке не просто компенсировать.

Пополнение запасов - дело дорогостоящее. Аренда складских помещений ведет к высоким затратам, при этом нет уверенности в том, что хранящиеся там лекарства действительно будут проданы. Колебания спроса на медикаменты огромны: например, во время пандемии коронавируса спрос на продукцию компании Infectopharm рухнул, поскольку повсеместное ношение масок привело к резкому снижению заболеваемости другими инфекционными болезнями. Компании пришлось уничтожить дорогие соки с антибиотиками для детей, потому что она не смогла их продать. А два года спустя, спрос на них снова резко вырос.

Складирование медикаментов стоит дорого, а их реализация зависит от спроса Фото: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/picture alliance

Но возместить ущерб продажей других медикаментов почти невозможно из-за маржи. Особенно остро в этой связи стоит вопрос в ситуации с дженериками. Это лекарственные средства, содержащие активный фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному компанией-разработчиком лекарства, но производимый другими фирмами. Дженерики составляют около 70-80 процентов от общего объема поставок основных лекарственных препаратов на мировом рынке. "Маржа при их производстве крайне низкая", - говорит Хольцграбе. Дисконтные контракты и другие соглашения, заложенные в систему здравоохранения Германии много лет назад, вынуждают компании производить как можно более дешевую продукцию.

Все эти причины, а также новые экологические нормы при производстве медикаментов, ведут к тому, что возвращение фармацевтического производства обратно в ЕС, к чему призывают многие, будет затруднено. "Мы создали экологическое законодательство, которое делает это практически невозможным", - говорит Хольцграбе. "Восстановление производственных мощностей займет не менее пяти лет", - уверен эксперт по цепочкам поставок Давид Франкас.