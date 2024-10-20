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Несколько регионов РФ подверглись атакам беспилотников

Кирилл Шестаков
20 октября 2024 г.

Власти ряда регионов РФ заявили об уничтожении дронов. Один из БПЛА летел на Москву, сообщил мэр Собянин.

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Украинский беспилотник самолетного типа
Украинский беспилотник самолетного типаФото: Efrem Lukatsky/AP/dpa/picture alliance

Несколько российских регионов в ночь на воскресенье, 20 октября, подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Под угрозой оказались, в частности, столица РФ Москва, Липецкая и Орловская области.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Раменском городском округ был сбит беспилотник, "летевший на Москву". "На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин в Telegram-канале.

Под атаки дронов попали и другие российские регионы. В частности, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в небе над Липецком "были подавлены БПЛА". По словам Артамонова, обломки летательного аппарата упали в липецком микрорайоне Сырский Рудник. "Специалисты находятся на месте и занимаются обезвреживанием оставшихся фрагментов беспилотника", - написал он.

О массированной атаке БПЛА вечером 19 октября также сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его данным, российские средства ПВО уничтожили над регионом 11 украинских дронов. 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об "уничтожении" как минимум четырех украинских беспилотников в течение вечера 19 октября.

Пострадавших и разрушений в результате атак по Липецкой, Орловской и Брянской областям нет, утверждают губернаторы. 

В Белгородской области пострадали 4 человека

Поселок Октябрьский в Белгородской области был атакован трижды за вечер 19 октября, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрелов пострадали четыре мирных жителя, среди них – 12-летняя девочка. Повреждены 20 жилых домов и 14 автомобилей, добавил Гладков.

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