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Несколько музыкантов "Би-2" получили гражданство Молдовы

Жан Рофе
27 мая 2024 г.

Президент Молдовы предоставила гражданство страны некоторым участникам группы "Би-2" и членам их семей. Среди них - бас-гитарист Максим "Лакмус" Андрющенко, менеджеры группы Алексей Левченко и Александра Овчеренко.

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Музыканты "Би-2"
Музыканты "Би-2"Фото: Ariel Schalit/AP/picture alliance

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства страны нескольким участникам российской рок-группы "Би-2". Об этом сообщил в понедельник, 27 мая, глава администрации молдавского лидера Адриан Бэлуцел.

"Наша страна открыта и гостеприимна для людей, которые выбирают мир, которые продвигают дружбу и уважение между народами. Участников группы "Би-2" начали репрессировать в России после того, как они выступили против войны в Украине. Республика Молдова защищает человеческое достоинство, свободу слова и солидарность с теми, кто находится в опасности", - написал Бэлуцел в Telegram-канале.

О том, что несколько участников "Би-2" обратились к властям Молдовы с просьбой предоставить им и членам их семей гражданство страны, стало известно в конце апреля. Из указа, опубликованного на сайте Санду, следует, что гражданство получили бас-гитарист Максим "Лакмус" Андрющенко, представители менеджмента группы Алексей Левченко и Александра Овчеренко, а также члены их семей.

Задержание артистов в Таиланде

Скандал вокруг группы "Би-2", участники которой - граждане России, Израиля и Австралии, разгорелся в конце января, когда музыканты были задержаны после выступления в провинции Пхукет на юге Таиланда. Причиной стало отсутствие разрешения на работу в королевстве.

Суд в Пхукете приговорил каждого из участников рок-группы к штрафу в размере 3000 батов (в пересчете - около 77 евро), который, как отметили представители "Би-2", был оплачен на месте. Сразу после этого музыкантов задержала миграционная полиция. Их перевезли в Бангкок, где несколько дней решался вопрос о пребывании группы в Таиланде, причем музыкантов держали в неподобающих условиях.

Первоначальное решение о депортации участников "Би-2" в Израиль было отменено под давлением российских дипломатов, музыкантам грозила депортация в Россию. Организаторы концертов "Би-2" в Таиланде признали неверное оформление виз для артистов, но назвали реакцию властей необычайно жесткой. В итоге музыкантам разрешили покинуть Таиланд и вылететь в Израиль.

Антивоенная позиция "Би-2"

Рок-группа "Би-2" была основана в 1988 году в белорусском Бобруйске. За время деятельности коллектив неоднократно получал музыкальные награды. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину группа выразила свою антивоенную позицию и покинула Россию.

В мае 2023 года министерство юстиции России внесло солиста коллектива Леву (настоящее имя - Егор Бортник) в список "иностранных агентов". За несколько месяцев до этого стало известно, что Таиланд будет выдавать РФ ее граждан, объявленных в розыск.

 

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