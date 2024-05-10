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В Петербурге автобус упал в Мойку: есть погибшие

Евгений Жуков
10 мая 2024 г.

В результате падения автобуса в реку в Петербурге погибли три человека. Еще несколько человек находятся в состоянии клинической смерти.

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Спасатели на крыше автобуса, рухнувшего в Мойку
Спасатели на крыше автобуса, рухнувшего в МойкуФото: Valentin Yegorshin/TASS/dpa/picture alliance

В Санкт-Петербурге пассажирский автобус, в котором находились около 20 пассажиров, упал в реку Мойку, сообщили в пятницу, 10 мая, в петербургской полиции. По сведениям Telegram-канала Baza и издания "Фонтанка", по уточненным данным, в нем было 15 человек.

МЧС сообщило, что в результате аварии погибли трое человек, девять были спасены, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти, за их жизнь борются врачи. ТАСС сообщает о шести госпитализированных.

На видеозаписи с места происшествия, которую публикуют Telegram-каналы, видно, как автобус, делая правый поворот с Большой Морской улицы на Поцелуев мост через Мойку, выезжает на встречную полосу, таранит в лоб находящийся на ней легковой автомобиль, после чего пробивает ограду, падает в реку и тонет.

РИА "Новости" передает, что в спасательной операции участвует 69 человек и 18 единиц техники, пассажиров эвакуировали из салона на крышу автобуса, а затем отправляли на берег.

В комитете Санкт-Петербурга по транспорту сообщили, что водитель автобуса не справился с управлением, его задержали. По данным Telegram-канала Baza, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц".

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