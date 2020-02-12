Дожди и грозы не отступают от Германии (фото)

Винтербург / Латцен / Гирштедт / Вернигероде • После холодной и дожливой весны в Германию пришло долгожданное лето, но радость от жаркой погоды омрачили проливные дожди и сильные грозы. Поэтому минувшие выходные для немецких спасателей выдались напряженными. Только в городе Фульда и одноименном районе земли Гессен пожарная служба выезжала по вызовам 330 раз.

Из-за проливных дождей некоторые улицы в Нижней Саксонии оказались под водой

Ливни, грозы и шквалистый ветер нанесли сильный ущерб не только природе, но и городам. Поваленные деревья на дорогах, затопленные подвалы домов, гаражи, улицы - такая картина предстала перед жителями в самых разных частях Германии.

Пожарные в нижнесаксонском Латцене спешат на помощь 82-летней женщине и подросткам, оказавшимся в затопленном переходе

Не обошлось и без человеческих жертв. В Дюссельдорфе молния ударила в землю недалеко от группы велосипедистов. Пострадал один ребенок. После удара молнии 12-летняя девочка упала с велосипеда на проезжую часть дороги и попала под колеса автомобиля. Она была доставлена в ближайшую клинику в тяжелом состоянии. В Штутгарте непогода привела к смерти 65-летнего рабочего на стройке.

После сильного ливня в Тюрингии

Группа молодых людей в Вернигероде (Гарц) решила, судя по всему, не отказываться от запланированного мальчишника или праздника по какому-то другому поводу

На этой неделе из-за высокой влажности будет душно, угроза дождей и гроз сохраняется, предупредила Немецкая метеорологическая служба (DWD). Так что радоваться летней погоде немцы смогут только тогда, когда непогода окажется более благосклонной.

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