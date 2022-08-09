 Немцы стали хуже спать из-за короны и Украины | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.08.2022

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Культура и стиль жизни

Немцы стали хуже спать из-за короны и Украины

По словам немецкого специалиста по изучению и терапии сна, немцам все чаще снятся кошмары. Сначала - из-за пандемии, теперь - по причине войны в Украине.

Человек за компьютером в темноте

Чуть ли не каждый десятый житель Германии страдает от проблем со сном

Михаэль Шредль (Michael Schredl), эксперт Немецкого общества изучения и терапии сна, утверждает, что качество сна жителей Германии в последнее время заметно ухудшилось: все больше людей жалуются не просто на невозможность заснуть и усталость, но и на мучающие их тревожные сны. До 15 процентов опрошенных им пациентов сообщили об участившихся ночных кошмарах, сообщил Шредль в интервью немецкому изданию Psychologie Heute ("Психология сегодня"). Война в Украинеопасности, с ней связанные, отмечает эксперт, также негативно влияют на качество сна жителей Германии.

Михаэль Шредль

Михаэль Шредль

Как говорит Михаэль Шредль, 60 процентов "снов о ковиде" были связаны со страхом социальных контактов и заражения. Частый пример такого ночного кошмара: человек оказывается в толпе, в которой никто не носит маски.

По оценкам немецкого эксперта, от четырех до пяти процентов всех людей страдают от ночных кошмаров: если что-то страшное снится более одного раза в неделю, то налицо - нарушение сна. Даже единожды пострадавшие от ночного кошмара люди, потом нередко боятся заснуть, а потому в целом хуже спят, даже если им больше и не снится ничего плохого. Особому риску, отмечает Шредль, подвержены люди, и так страдающие тревожными расстройствами или депрессией. Женщины в полтора раза чаще страдают бессонницей, чем мужчины, утверждает эксперт. 

Как избавиться от проблем со сном?

В случае повторяющихся ночных кошмаров полезно сознательно проиграть соответствующую ситуацию, пока вы бодрствуете, и искать из нее разумный выход, рекомендует специалист. Кроме того, по словам эксперта Немецкого общества изучения и терапии сна, важно всегда помнить, что все происходящее в снах обычно чрезмерно преувеличено: в реальности такое вряд ли могло бы произойти.

Михаэль Шредль в любом случае не рекомендует лечить бессонницу самостоятельно, пичкая себя таблетками, купленными без рецепта в аптеке. Он советует обратиться к специалистам, которые либо подберут правильные препараты, либо вообще предложат иное лечение - без медикаментов.

Согласно данным немецкого онлайн-портала Statista, 25 процентов участников репрезентативного опроса, опубликованного в 2021 году, заявили, что спят либо "очень плохо", либо "плохо", а 40 процентов оценили качество своего сна как "удовлетворительное". И лишь 10 процентов полностью довольны своим отдыхом и спят "очень хорошо". В разных исследованиях приводится и такая цифра: до восьми миллионов жителей Германии в той или иной степени страдают проблемами со сном.

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    Автор: Кристина Райман-Шнайдер, Ольга Солонарь


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