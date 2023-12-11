Немка Сандра Хюллер номинирована на "Золотой глобус"

Сандра Хюллер вошла в число шести претенденток на "Золотой глобус" в категории "Лучшая драматическая актриса". Накануне она была удостоена награды критиков в США.

Немецкая актриса Сандра Хюллер (Sandra Hüller) номинирована на американскую премию "Золотой глобус", что еще ощутимее улучшило ее шансы получить премию "Оскар". 45-летняя актриса из Тюрингии стала одной из шести претенденток в категории "Лучшая драматическая актриса" за роль в судебной драме французского режиссера Жюстин Трие "Анатомия падения", где она сыграла писательницу, подозреваемую в убийстве мужа. Об этом сообщила Голливудская ассоциация иностранной прессы в понедельник, 11 декабря, в Лос-Анджелесе.

Помимо Хюллер, за победу в этой же категории борются Аннет Бенинг ("Дайана Найэд"), Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны"), Грета Ли ("Прошлые жизни"), Кэри Маллиган ("Маэстро") и Кейли Спейни ("Присцилла").

У "Барби" девять номинаций, у "Оппенгеймера" - восемь

Фаворитом 81-й премии "Золотой глобус" стала сатирическая картина "Барби" и ее режиссер, американка Грета Гервиг, вошедшие в число номинантов в девяти категориях. Драма "Оппенгеймер" Кристофера Нолана об изобретателе атомной бомбы получила восемь номинаций. По семь номинаций - у исторического триллера "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе и фильма "Бедные-несчастные" режиссера Йоргоса Лантимоса.

В общей сложности представлены номинации в 27 категориях в сфере кинематографа и телевидения. Церемония вручения второй по престижности награды в мире кино состоится 7 января в Беверли-Хиллз. Американская кинопремия "Золотой глобус" присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года каждый год в январе по результатам голосования около 300 журналистов со всего мира.

Накануне Сандра Хюллер получила награду Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA) за лучшую женскую роль в фильмах "Анатомия падения" и "Зона интересов". Победители премий критиков США часто входят в число кандидатов на "Оскар", который вручается в марте.

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