 Немецкие идиомы | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 08.12.2021

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Культура и стиль жизни

Немецкие идиомы

Что говорят немцы, выражая свою растерянность? DW объясняет происхождение некоторых немецких идиом.

  • Мужчина смотрит на табло на вокзале

    Nur Bahnhof verstehen

    Если немцы не понимают, что вокруг них происходит, то они часто говорят: "Ich verstehe nur Bahnhof" (дословный перевод: "Я понимаю только вокзал"). Неизвестно, откуда пришла эта идиома и связана ли она с высоким уровнем шума на вокзалах. Возможно, такое выражение возникло во время Первой мировой войны, когда утомленные войной солдаты хотели только добраться до вокзала и отправиться домой к родным.

  • Собака породы такса обнюхивает садовый шланг

    Auf dem Schlauch stehen

    "Auf dem Schlauch stehen", - так говорят немцы, когда оказались в полной растерянности, ничего не понимают и не могут принять решения. Ход мыслей символически нарушается, как если бы кто-то встал на садовый шланг, перекрыв поток воды.

  • Мужчина на карнавале в дощечкой на голове

    Brett vor dem Kopf

    Идиома "Brett vor dem Kopf" пришла из сельского хозяйства: упрямым волам прикрепляли на голову перед глазами доски, чтобы они не отвлекались во время пахотных работ. В данном случае тоже сложно понять сути происходящего.

  • Буквы

    Keinen Reim machen

    Для некоторых слов сложно найти подходящую рифму так же, как найти подходящее объяснение некоторым ситуациям или событиям. В таких ситуация немцы говорят: "Ich kann keinen Reim darauf machen". Дословно это значит: "Я не могу найти этому объяснение".

  • Лес

    Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen

    Объяснение этой идиоме простое. Если вы не видите леса за первыми рядами деревьев, значит слишком концентрируетесь на деталях, не замечая очевидной общей картины.

  • Надпись на латинском языке на камне

    Mit dem Latein am Ende

    Вот возможное происхождение идиомы "Mit dem Latein am Ende": ситуация, когда что-то невозможно перевести на латинский язык, потому что соответствующего слова просто не существует. Другое объяснение: тот, кто изучал латинский, запоминая лишь цитаты, самого языка не знает. Поэтому он легко может оказаться в тупике.


  • Мужчина смотрит на табло на вокзале

    Nur Bahnhof verstehen

    Если немцы не понимают, что вокруг них происходит, то они часто говорят: "Ich verstehe nur Bahnhof" (дословный перевод: "Я понимаю только вокзал"). Неизвестно, откуда пришла эта идиома и связана ли она с высоким уровнем шума на вокзалах. Возможно, такое выражение возникло во время Первой мировой войны, когда утомленные войной солдаты хотели только добраться до вокзала и отправиться домой к родным.

  • Собака породы такса обнюхивает садовый шланг

    Auf dem Schlauch stehen

    "Auf dem Schlauch stehen", - так говорят немцы, когда оказались в полной растерянности, ничего не понимают и не могут принять решения. Ход мыслей символически нарушается, как если бы кто-то встал на садовый шланг, перекрыв поток воды.

  • Мужчина на карнавале в дощечкой на голове

    Brett vor dem Kopf

    Идиома "Brett vor dem Kopf" пришла из сельского хозяйства: упрямым волам прикрепляли на голову перед глазами доски, чтобы они не отвлекались во время пахотных работ. В данном случае тоже сложно понять сути происходящего.

  • Буквы

    Keinen Reim machen

    Для некоторых слов сложно найти подходящую рифму так же, как найти подходящее объяснение некоторым ситуациям или событиям. В таких ситуация немцы говорят: "Ich kann keinen Reim darauf machen". Дословно это значит: "Я не могу найти этому объяснение".

  • Лес

    Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen

    Объяснение этой идиоме простое. Если вы не видите леса за первыми рядами деревьев, значит слишком концентрируетесь на деталях, не замечая очевидной общей картины.

  • Надпись на латинском языке на камне

    Mit dem Latein am Ende

    Вот возможное происхождение идиомы "Mit dem Latein am Ende": ситуация, когда что-то невозможно перевести на латинский язык, потому что соответствующего слова просто не существует. Другое объяснение: тот, кто изучал латинский, запоминая лишь цитаты, самого языка не знает. Поэтому он легко может оказаться в тупике.


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