Немецкие идиомы

Что говорят немцы, выражая свою растерянность? DW объясняет происхождение некоторых немецких идиом.
Nur Bahnhof verstehen
Если немцы не понимают, что вокруг них происходит, то они часто говорят: "Ich verstehe nur Bahnhof" (дословный перевод: "Я понимаю только вокзал"). Неизвестно, откуда пришла эта идиома и связана ли она с высоким уровнем шума на вокзалах. Возможно, такое выражение возникло во время Первой мировой войны, когда утомленные войной солдаты хотели только добраться до вокзала и отправиться домой к родным.
Auf dem Schlauch stehen
"Auf dem Schlauch stehen", - так говорят немцы, когда оказались в полной растерянности, ничего не понимают и не могут принять решения. Ход мыслей символически нарушается, как если бы кто-то встал на садовый шланг, перекрыв поток воды.
Brett vor dem Kopf
Идиома "Brett vor dem Kopf" пришла из сельского хозяйства: упрямым волам прикрепляли на голову перед глазами доски, чтобы они не отвлекались во время пахотных работ. В данном случае тоже сложно понять сути происходящего.
Keinen Reim machen
Для некоторых слов сложно найти подходящую рифму так же, как найти подходящее объяснение некоторым ситуациям или событиям. В таких ситуация немцы говорят: "Ich kann keinen Reim darauf machen". Дословно это значит: "Я не могу найти этому объяснение".
Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen
Объяснение этой идиоме простое. Если вы не видите леса за первыми рядами деревьев, значит слишком концентрируетесь на деталях, не замечая очевидной общей картины.
Mit dem Latein am Ende
Вот возможное происхождение идиомы "Mit dem Latein am Ende": ситуация, когда что-то невозможно перевести на латинский язык, потому что соответствующего слова просто не существует. Другое объяснение: тот, кто изучал латинский, запоминая лишь цитаты, самого языка не знает. Поэтому он легко может оказаться в тупике.
Nur Bahnhof verstehen
Если немцы не понимают, что вокруг них происходит, то они часто говорят: "Ich verstehe nur Bahnhof" (дословный перевод: "Я понимаю только вокзал"). Неизвестно, откуда пришла эта идиома и связана ли она с высоким уровнем шума на вокзалах. Возможно, такое выражение возникло во время Первой мировой войны, когда утомленные войной солдаты хотели только добраться до вокзала и отправиться домой к родным.
Auf dem Schlauch stehen
"Auf dem Schlauch stehen", - так говорят немцы, когда оказались в полной растерянности, ничего не понимают и не могут принять решения. Ход мыслей символически нарушается, как если бы кто-то встал на садовый шланг, перекрыв поток воды.
Brett vor dem Kopf
Идиома "Brett vor dem Kopf" пришла из сельского хозяйства: упрямым волам прикрепляли на голову перед глазами доски, чтобы они не отвлекались во время пахотных работ. В данном случае тоже сложно понять сути происходящего.
Keinen Reim machen
Для некоторых слов сложно найти подходящую рифму так же, как найти подходящее объяснение некоторым ситуациям или событиям. В таких ситуация немцы говорят: "Ich kann keinen Reim darauf machen". Дословно это значит: "Я не могу найти этому объяснение".
Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen
Объяснение этой идиоме простое. Если вы не видите леса за первыми рядами деревьев, значит слишком концентрируетесь на деталях, не замечая очевидной общей картины.
Mit dem Latein am Ende
Вот возможное происхождение идиомы "Mit dem Latein am Ende": ситуация, когда что-то невозможно перевести на латинский язык, потому что соответствующего слова просто не существует. Другое объяснение: тот, кто изучал латинский, запоминая лишь цитаты, самого языка не знает. Поэтому он легко может оказаться в тупике.