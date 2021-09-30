Немецкая альпийская дорога: незабываемый маршрут с историей (фотогалерея)

Самый старый туристический маршрут в Германии был заложен в 1927 году. Поехали?
12 июня исполняется 135 лет со дня гибели в 1886 году Людвига II - короля, построившего Нойшванштайн. Об истории замка и судьбе баварского монарха - читайте в наших репортажах.
"Кусочком неба на нашей многострадальной земле" назвал местечко Вис писатель Петер Дёрфлер в начале прошлого века.
Этот 400-километровый маршрут начинается в Вюрцбурге и заканчивается в Фюссене около замка Нойшванштайн. Он проходит по Баварии и Баден-Вюртембергу.
Синее небо, белеющие остатками снега горы и желтые ковры из одуванчиков. Вся эта красота - в наших кадрах дня из Германии.
Сейчас на юге Германии облачно, по прогнозам - дождь. Но еще вчера благодаря сухому и теплому ветру Альпы видно издалека - за сотни километров.