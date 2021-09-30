 Немецкая альпийская дорога: незабываемый маршрут с историей (фотогалерея) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 30.09.2021

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По Германии

Немецкая альпийская дорога: незабываемый маршрут с историей (фотогалерея)

Самый старый туристический маршрут в Германии был заложен в 1927 году. Поехали?

  • 75 лет Немецкой альпийской дороге

    Туристический маршрут "Немецкая альпийская дорога"

    Туристический маршрут с историей

    Немецкая альпийская дорога привлекает туристов с 1950-х годов. Давайте прокатимся по этому историческому маршруту! Почти 450-километровый туристический маршрут "Deutsche Alpenstraße" пролегает по альпийским ландшафтам!

  • Линдау на Боденском озере

    Туристический маршрут "Немецкая альпийская дорога"

    Линдау на Боденском озере

    Мы начнем наше путешествие с Линдау. Этот живописный городок расположен на Боденском озере (Bodensee) в предгорье Альп. Это третье по величине озеро в Центральной Европе.

  • Долина Иллерталь в Баварии

    Туристический маршрут "Немецкая альпийская дорога"

    Вдоль реки Иллер

    150-километровая река протекает по Баварии и Баден-Вюртембергу. Туристам особо полюбился живописный каньон баварской реки Иллер. Наш туристический маршрут пролегает через эти ландшафты. По дороге можно заглянуть и в баварский Оберстддорф.

  • Горное озеро Шрекзее

    Туристический маршрут "Немецкая альпийская дорога"

    Горное озеро

    Мы передвигаемся на автомобиле, но обязательно делаем остановки, чтобы совершить пешие походы в горы. Например, к небольшому горному озеру Шрекзее (Schrecksee) в Альгойских Альпах! Оно расположено на высоте 1813 метров над уровнем моря, а вода в нем очень освежающая!

  • Замок Нойшванштайн

    Туристический маршрут "Немецкая альпийская дорога"

    Знаменитый замок Нойшванштайн

    Следуя по маршруту "Немецкая альпийская дорога", обязательно посетите всемирно известную достопримечательность. До пандемии этот замок в баварских Альпах ежегодно посещали более 1,3 миллиона туристов.

  • Церковь на лугу (Wieskirche)

    Туристический маршрут "Немецкая альпийская дорога"

    Церковь на лугу

    Когда Церковь на лугу (Wieskirche) пояляется из-за поворота дороги, возникает ощущение, что перед глазами - мираж. Паломническую церковь в стиле рококо построили буквально в чистом поле.

  • Тегернзее

    Туристический маршрут "Немецкая альпийская дорога"

    Озеро Тегернзее

    Нас ждет еще одно живописное озеро - Тегернзее. Это идиллическое местечко в полусотне километров от Мюнхена привлекает не только туристов. Этот уголок стал магнитом состоятельных людей, которые приобретают здесь недвижимость.

  • Церковь на фоне гор

    Туристический маршрут "Немецкая альпийская дорога"

    Гора Вацманн

    Изюминкой маршрута является гора Вацманн (Watzmann). Это третья по высоте гора в Германии. А если принять во внимание ее необычную форму, то она - одна из самых интересных в Альпах.

  • Паломническая церковь Св. Варфоломея у озера Кёнигзее

    Туристический маршрут "Немецкая альпийская дорога"

    Озеро Кёнигзее

    Наше путешествие по историческому маршруту заканчивается, как и началось, на воде. Озеро Кенигзее (Königssee) у подножия горы Вацманн - одно из самых чистых озер Германии.

    Автор: Андреас Кирххоф, Виктор Вайц


  • 75 лет Немецкой альпийской дороге

    Туристический маршрут "Немецкая альпийская дорога"

    Туристический маршрут с историей

    Немецкая альпийская дорога привлекает туристов с 1950-х годов. Давайте прокатимся по этому историческому маршруту! Почти 450-километровый туристический маршрут "Deutsche Alpenstraße" пролегает по альпийским ландшафтам!

  • Линдау на Боденском озере

    Туристический маршрут "Немецкая альпийская дорога"

    Линдау на Боденском озере

    Мы начнем наше путешествие с Линдау. Этот живописный городок расположен на Боденском озере (Bodensee) в предгорье Альп. Это третье по величине озеро в Центральной Европе.

  • Долина Иллерталь в Баварии

    Туристический маршрут "Немецкая альпийская дорога"

    Вдоль реки Иллер

    150-километровая река протекает по Баварии и Баден-Вюртембергу. Туристам особо полюбился живописный каньон баварской реки Иллер. Наш туристический маршрут пролегает через эти ландшафты. По дороге можно заглянуть и в баварский Оберстддорф.

  • Горное озеро Шрекзее

    Туристический маршрут "Немецкая альпийская дорога"

    Горное озеро

    Мы передвигаемся на автомобиле, но обязательно делаем остановки, чтобы совершить пешие походы в горы. Например, к небольшому горному озеру Шрекзее (Schrecksee) в Альгойских Альпах! Оно расположено на высоте 1813 метров над уровнем моря, а вода в нем очень освежающая!

  • Замок Нойшванштайн

    Туристический маршрут "Немецкая альпийская дорога"

    Знаменитый замок Нойшванштайн

    Следуя по маршруту "Немецкая альпийская дорога", обязательно посетите всемирно известную достопримечательность. До пандемии этот замок в баварских Альпах ежегодно посещали более 1,3 миллиона туристов.

  • Церковь на лугу (Wieskirche)

    Туристический маршрут "Немецкая альпийская дорога"

    Церковь на лугу

    Когда Церковь на лугу (Wieskirche) пояляется из-за поворота дороги, возникает ощущение, что перед глазами - мираж. Паломническую церковь в стиле рококо построили буквально в чистом поле.

  • Тегернзее

    Туристический маршрут "Немецкая альпийская дорога"

    Озеро Тегернзее

    Нас ждет еще одно живописное озеро - Тегернзее. Это идиллическое местечко в полусотне километров от Мюнхена привлекает не только туристов. Этот уголок стал магнитом состоятельных людей, которые приобретают здесь недвижимость.

  • Церковь на фоне гор

    Туристический маршрут "Немецкая альпийская дорога"

    Гора Вацманн

    Изюминкой маршрута является гора Вацманн (Watzmann). Это третья по высоте гора в Германии. А если принять во внимание ее необычную форму, то она - одна из самых интересных в Альпах.

  • Паломническая церковь Св. Варфоломея у озера Кёнигзее

    Туристический маршрут "Немецкая альпийская дорога"

    Озеро Кёнигзее

    Наше путешествие по историческому маршруту заканчивается, как и началось, на воде. Озеро Кенигзее (Königssee) у подножия горы Вацманн - одно из самых чистых озер Германии.

    Автор: Андреас Кирххоф, Виктор Вайц


 

 

Контекст

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Туристический маршрут "Немецкая альпийская дорога"

Самый старый туристический маршрут в Германии был проложен в 1927 году на заре автомобилестроения. Он и сейчас популярен: туристов ждут незабываемые впечатления от поездки по горным дорогам и альпийским перевалам.  

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