Немецкую премию будущего вручили за новое слово в МРТ

Ученые из Эрлангена получили медицинские изображения высокого разрешения в условиях более слабого магнитного поля. Это позволит снизить сложность, цену и массу аппаратов для МРТ.

Ученые из федеральной земли Бавария стали лауреатами одной из самых престижных научных премий Германии - Немецкой премии будущего. Сотрудники Siemens Healthineers AG Штефан Бибер (Stephan Biber) и Давид М. Гродцки (David M. Grodzki), а также руководитель радиологического института в университетской клинике Эрлангена Михаэль Удер (Michael Uder) сделали возможным более широкое использование технологии магнитно-резонансной томографии (МРТ). Награду им в среду, 22 ноября, вручил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

Команде ученых удалось получить медицинские изображения высокого разрешения в условиях значительно более слабого магнитного поля. Это позволяет существенно снизить сложность устройств, а также их стоимость и массу по сравнению с традиционными. Для оценки создаваемых изображений исследователи прибегают к алгоритмам на основе искусственного интеллекта.

Кроме того, система охлаждения нового типа аппаратов использует очень мало жидкого гелия в качестве охлаждающей жидкости. Эта характеристика также не осталась без внимания жюри.

Новые аппараты задействованы в 40 странах

Первый экземпляр нового аппарата прошел испытания в радиологическом институте университетской клиники Эрлангена. Новинка используется уже более чем в 40 странах, в том числе в Анголе, Бразилии и Индии, отмечается на сайте Немецкой премии будущего .

Земельный министр по делам науки Маркус Блуме (Markus Blume) заявил о "медицинской революции для целого мира родом из Баварии". Разработка команды из Эрлангена "дает миллиардам людей в регионах с ограниченными финансовыми ресурсами и техническими возможностями доступ к одной из важнейших процедур медицинского обследования", подчеркнул Блуме.

Немецкую премию будущего вручают с 1997 года. Денежная часть награды за достижения в области техники и инноваций составляет 250 000 евро. Обязательным условием является готовность разработки к реализации на рынке.

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