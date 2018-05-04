Немецкую компанию подозревают в нелегальной утилизации судна в Индии

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По данным прокуратуры, судоходная компания продала старый контейнеровоз на металлолом в нарушение немецких и европейских законов. Двум ее сотрудникам уже предъявлены обвинения.
Прокуратура расположенного на севере Германии города Киля ведет расследование против двух сотрудников судоходной компании в городе Рендсбурге и трех руководителей гамбургской судоходной компании Peter Döhle Schiffahrts-KG. Последних подозревают в том, что они выступили в качестве посредников, организовав нелегальную утилизацию контейнеровоза "Вестерхамм", который принадлежал компании из Рендсбурга, в индийском Аланге. Представитель прокуратуры в Киле в среду, 25 мая, в ответ на запрос агентства dpa подтвердил факт расследования, но отказался называть имена подозреваемых.
По данным медиакомпании NDR и газеты Süddeutsche Zeitung, речь идет о Йохене и Кристофе Дёле (Jochen, Christoph Döhle), а также об исполнительном директоре компании Габи Борнхайм (Gaby Bornheim), которая с декабря прошлого года также возглавляет Объединение судоходных компаний Германии (Verband Deutscher Reeder (VDR)).
Что касается компании в Рендсбурге, то прокуратура Киля уже предъявила обвинения обоим ее сотрудникам. Как отметил представитель прокуратуры, немецкие органы юстиции считают нынешнее расследование очень важным, поскольку в Германии до сих пор не был доведен до суда ни один подобный случай. Как сообщила телекомпания ARD, только в 2016 и 2017 годах около 150 кораблей немецких судоходных компаний были проданы на металлолом в Индию, Бангладеш и Пакистан. Согласно спутниковому снимку, сделанному в марте 2017 года, на берегу в Аланге лежали 97 судов, четверть из них ранее принадлежала немецким компаниям.
В случае с "Вестерхаммом" прокуратура рассчитывает на успех. В конце 2016 года контейнеровоз вышел из Бремерхафена в Аланг, сделав всего одну остановку - в египетском Порт-Саиде, где он был продан. Следствие утверждает, что руководство компании приняло решение продать судно на металлолом еще за несколько месяцев до этого. Когда контейнеровоз подошел к Алангу, капитан получил от компании электронное письмо с указанием посадить его на мель, говорится в обвинении.
В отрасли подобный способ утилизации судов называют "Beaching" (посадка на мель). Формально он нарушает немецкий закон о контроле за экспортом опасных отходов и их утилизацией, в качестве наказания предусмотрены штраф или лишение свободы на срок до 5 лет. Согласно этому закону, старые суда являются "опасными отходами".
Утилизация судов в Евросоюзе строго регламентирована: она разрешена на верфях, сертифицированных ЕС специально для этого. Находиться они могут как в странах ЕС, так и за его пределами. Продажа старого судна на металлолом компаниям, не имеющим сертификат Евросоюза, является противозаконной. Проблема следователей - доказать, что судно было напрямую продано на металлолом такой компании, расположенной, например, в Азии. Иногда сделать это очень сложно из-за запутанной структуры собственников и владельцев корабля.
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