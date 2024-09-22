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Немецкое общество в защиту мира против ракет США в Германии

Евгений Жуков
22 сентября 2024 г.

Евангелическое "Общество служения миру" встревожено планами разместить в Германии американские крылатые ракеты и предупреждает об опасности глобальной гонки вооружений.

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Запуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты TomahawkФото: Department of Defense/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Немецкая евангелическая пацифистская организация "Общество служения миру" (Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden, AGDF) выступает против запланированного размещения в Германии американских ракет средней дальности, предупреждая об опасности глобальной гонки вооружений. "Военная сила все чаще воспринимается как средство разрешения конфликтов, причем не только авторитарными режимами", - говорится в опубликованном в воскресенье, 22 сентября, в Берлине заявлении организации.

"Это продемонстрировали вторжения США и их союзников в Ирак и НАТО - в Афганистан, это же касается и агрессивной войны России против Украины, и угроз Китая в адрес Тайваня, и политики таких государств, как Индия, Саудовская Аравия и Турция, и бесчисленных кровопролитных региональных конфликтов", - указывается в документе.

AGDF критикует тот факт, что бундестаг и немецкая общественность не были в достаточной мере заранее проинформированы о намерении США разместить с 2026 года в Германии баллистические и крылатые ракеты, о чем было объявлено в июле. Так, с точки зрения объединения не была объяснена цель размещения в ФРГ вооружений, а решение об этом было принято только на двусторонней основе, а не на уровне НАТО. AGDF опасается увеличения риска того, что Германия станет мишенью для возможных российских атак.

Призыв к обсуждению путей укрепления безопасности

"Общество служения миру" призвало к широкому обсуждению изменившейся в начале XXI века ситуации в области политики безопасности. В заявлении звучит призыв к политикам, гражданскому обществу и церквям обсудить пути укрепления безопасности и мира во всем мире, а также то, какой вклад в это должна внести Германия.

AGDF - одна из старейших и авторитетных пацифистских организаций Германии - объединяет около 30 организаций и инициатив, в основном представляющих Евангелическую церковь. 21-22 сентября в Берлине прошел ежегодный съезд членов объединения.

США планируют развернуть в Германии с 2026 года зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые вооружения, обладающие, по данным Белого дома, "более значительной дальностью поражения, чем размещенные сейчас в Европе".

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