Очень скорый поезд: немецким экспрессам ICE - 30 лет (фотогалерея)

Немецким скоростным поездам ICE исполняется 30 лет. Первые такие пассажирские составы были введены в эксплуатацию в Германии 29 мая 1991 года.
Где бы они ни появлялись в Германии, внимание этим достопримечательностям на колесах гарантировано. Правда, увидеть их в действии можно только зимой.
Уже в трех регионах Германии будет железнодорожный транспорт на водороде. Цель - замена дизельных локомотивов на неэлектрифицированных участках. У Alstom ФРГ заказала 41 поезд.
Оказывать услуги пассажирам и заботиться об экологии, - машинистов поездов Deutsche Bahn обучают специальной технике "зеленого" вождения.
Эти фотографии иллюстрируют, как немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn готовится к ураганам и другой непогоде.