Очень скорый поезд: немецким экспрессам ICE - 30 лет (фотогалерея)

Скоростные поезда в Германии и мире

Международная конкуренция

Самым быстрым из рельсовых поездов остается на сегодня французский TGV. Он был запущен в эксплуатацию еще в 1981 году. Модификация под названием TGV POS в 2007 году сумела достичь скорости 574 км/ч. Однако обычная скорость движения поезда не превышает пока 320 км/ч. Поезда, построенные на базе TGV, курсируют также в Германии, Бельгии, Великобритании, Швейцарии и Италии.