Не для слабонервных! Немецкие львицы осваивают скайуок (фото)

Дассов • Такой вот необычный переход между вольерами построили для львов в зоопарке немецкого города Дассова в земле Мекленбург - Передняя Померания. По данным самого зоопарка, мостиков со стеклянным дном, через которое посетители могут увидеть хищников снизу и так близко (а хищники - посетителей сверху - прим. Ред.), больше нет нигде в мире. Фотографии в любом случае - впечатляют.

Мост для львов. Фотографии

10-летние сестры-львицы Ава и Жад

Первой по новому мостику решилась прогуляться Ава

В этом году зоопарк откроется первого мая

Взрослые самки львов весят от 120 до 180 килограммов, самцы - от 150 до 200 килограммов

Пощекотать себе нервы на открытие моста были приглашены корреспонденты

Лев по кличке Лиам решил пока не торопиться и наблюдал за происходящим со стороны

Тигры, львы и соседи

Парк развлечений и тигров в Дассове (Erlebnis- & Tigerpark Dassow) - сезонный. Открывается для посетителей весной и работает до октября. Был создан в 2003 году. Находится в частной семейной собственности. Сам зоопарк - относительно маленький, но при этом общая площадь вольеров для тигров и львов здесь - одна из самых больших в Европе. Сейчас в Дассове содержатся почти два десятка больших кошек разных видов, а также одногорбые верблюды, альпаки, ламы, пони, ослы и козы.

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