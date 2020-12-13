Немецкий тренер Доменико Тедеско уходит из "Спартака"

Главный тренер футбольного клуба "Спартак" немец итальянского происхождения Доменико Тедеско (Domenico Tedesco) в среду, 16 декабря, объявил о том, что не будет продлевать контракт с российским клубом, срок которого истекает в мае. Это решение, о котором было объявлено после проигрыша "Спартака" "Зениту", Тедеско назвал "самым трудным в своей жизни".

"Работа в "Спартаке" - мое лучшее время, и я горд, что работал здесь. Ситуация с коронавирусом такая, что в Германии вводится локдаун, и мне хочется быть с семьей. Когда я подписывал контракт, они могли летать ко мне", - цитирует заявление тренера агентство ТАСС.

Конфликт между тренерами "Сочи" и "Спартака"

Между тем 13 декабря во время матча "Спартака" и "Сочи" на стадионе в Адлере между тренерскими штабами двух клубов вспыхнул конфликт. По словам Тедеско, в ходе словесной перепалки представители "Сочи" сказали ему, что "это наша страна", а сам он "может уехать".

"Да, я очень разочарован. Впервые такое случилось. Я шокирован, не знаю, что сказать", - отметил Тедеско в интервью телеканалу "Матч Премьер". "Да, это ваша страна, вы тут живете, я понял послание. Простите, что я здесь. Но, знаете, я пытаюсь уважать ваш футбол, ваши традиции, ваш язык. Вы видели, что перед игрой я даже пытался говорить с вами по-русски, потому что, по-моему, это важно - выразить уважение вам и месту, где я работаю", - отметил он.

Тедеско стал главным тренером "Спартака" в октябре 2019 года. Сейчас московский клуб занимает второе место в российской премьер-лиге после "Зенита".

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