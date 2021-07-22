Скелетонист Гротхер принес Германии седьмое золото Олимпиады в Пекине

Немецкий скелетонист Кристофер Гротхер (Christopher Grotheer) принес седьмую золотую медаль в копилку сборной ФРГ на зимних Олимпийских играх в Пекине- и первое в истории олимпийское золото для Германии в этом виде спорта. По итогам четырех заездов, которые состоялись 10-11 февраля, 29-летний Гротхер показал результат 4 минуты 1,01 секунды.

Он на 0,66 секунды опередил своего соотечественника Акселя Юнгка (Axel Jungk), который в итоге занял второе место. Бронзовым призером Олимпиады стал китаец Ян Вэньган, отставание которого от чемпиона составило 0,76 секунды. Россиянин Александр Третьяков расположился на 4-й строчке, проиграв Кристофер Гротхер 0,98 секунды.

Германия - на первом месте в неофициальном зачете

Сборная Германии лидирует в неофициальном медальном зачете, на ее счету - семь золотых и четыре серебряные награды. В тройку лидеров зачета входят также Норвегия (6 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медали) и Нидерланды (5-4-1). Команда Олимпийского комитета России (ОКР) находится на 8-м месте (2-4-6).

По общему числу завоеванных наград лидируют норвежцы и австрийцы, у которых по 14 медалей, следом идут россияне и канадцы (по 12).

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