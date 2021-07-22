 Скелетонист Гротхер принес Германии седьмое золото Олимпиады в Пекине | Новости из Германии о Германии | DW | 11.02.2022

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Германия

Скелетонист Гротхер принес Германии седьмое золото Олимпиады в Пекине

Золотая медаль 29-летнего Кристофера Гротхера стала первой в истории олимпийской наградой высшей пробы для Германии в скелетоне. Серебро завоевал его соотечественник Аксель Юнгк.

Немецкие скелетонисты Кристофер Гротхер и Аксель Юнгк в Пекине

Немецкие скелетонисты Кристофер Гротхер и Аксель Юнгк в Пекине

Немецкий скелетонист Кристофер Гротхер (Christopher Grotheer) принес седьмую золотую медаль в копилку сборной ФРГ на зимних Олимпийских играх в Пекине- и первое в истории олимпийское золото для Германии в этом виде спорта. По итогам четырех заездов, которые состоялись 10-11 февраля, 29-летний Гротхер показал результат 4 минуты 1,01 секунды.

Он на 0,66 секунды опередил своего соотечественника Акселя Юнгка (Axel Jungk), который в итоге занял второе место. Бронзовым призером Олимпиады стал китаец Ян Вэньган, отставание которого от чемпиона составило 0,76 секунды. Россиянин Александр Третьяков расположился на 4-й строчке, проиграв Кристофер Гротхер 0,98 секунды.

Германия - на первом месте в неофициальном зачете

Сборная Германии лидирует в неофициальном медальном зачете, на ее счету - семь золотых и четыре серебряные награды. В тройку лидеров зачета входят также Норвегия (6 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медали) и Нидерланды (5-4-1). Команда Олимпийского комитета России (ОКР) находится на 8-м месте (2-4-6).

По общему числу завоеванных наград лидируют норвежцы и австрийцы, у которых по 14 медалей, следом идут россияне и канадцы (по 12).

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    В ярких, "леденцовых", оттенках зеленого и оранжевого были экипированы спортсмены из Германии на XX зимних Олимпийских играх в Турине. Излучающая свежесть и хорошее настроение экипировка, видимо, помогла немецкой сборной: она стала лидером по числу завоеванных медалей (11 золотых, 12 серебряных, 6 бронзовых).

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  • Форма немецкой сборной на Олимпиаде в Нагано.

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    А вот на XVIII зимних Олимпийских играх в Японии немецких спортсменов трудно было различить: олимпийцев на этот раз одели в черно-белую форму. Но по итогам Олимпиады Германия опять была на высоте, победив в командном зачете.

  • Катарина Витт в Лиллехаммере. 1994 год

    В чем немцы ездят на зимние Олимпиады

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    Белой, как снег, и оранжевой, как закат Солнца, была олимпийская форма немецких спортсменов на XVII зимних Играх в Норвегии. В сборную Германии вернулась из профессионального спорта двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт, занявшая в итоге 7-е место. Германия в командном зачете заняла третье место после России и Норвегии.

  • Форма немецкой сборной на Олимпиаде в Альбервиле

    В чем немцы ездят на зимние Олимпиады

    Альбервиль 1992: меховые воротники

    Дамы в белых приталенных куртках, мужчины - в красновато-коричневых, свободного покроя. И все с меховыми воротниками. В такой форме предстала на XVI зимних Олимпийских играх сборная воссоединившейся в 1989 году Германии. Немецкие спортсмены лидировали во Франции по общему количеству олимпийских медалей: 10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых.

    Автор: Штефан Нестлер, Элла Володина


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