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Немецкий Siemens потерял 600 млн евро после ухода из России

Сергей Ромашенко
19 декабря 2023 г.

Убытки понесла "дочка" группы - Siemens Mobility. В России компания в сотрудничестве с РЖД создала сеть депо для обслуживания и ремонта поездов "Сапсан" и "Ласточка".

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Бортпроводница рядом с локомотивом поезда "Сапсан"
Поезд "Сапсан"Фото: picture-alliance/dpa/F. Gambarini

Немецкий концерн Siemens AG потерял 600 млн евро после того, как продал свой российский бизнес и окончательно прекратил деятельность в стране, говорится в отчете компании за 2023 год, обнародованном в понедельник, 18 декабря.

Убытки понесла "дочка" группы - Siemens Mobility. В России компания в сотрудничестве с российской железнодорожной компанией РЖД создала сеть депо для обслуживания и ремонта поездов "Сапсан" и "Ласточка", а ее дочерние предприятия производили преобразователи частоты и тяговые электродвигатели.

Siemens требует от правительства ФРГ возмещения убытков

В начале декабря Siemens Mobility, Volkswagen Bank и другие немецкий компании потребовали от властей Германии возместить убытки в связи с уходом с российского рынка. Они обосновали свои претензии тем, что вкладывали средства под гарантии германского государства.

Siemens работала в России с 1852 года - тогда компания занималась прокладкой телеграфных линий. Она объявила об уходе с российского рынка в мае 2022 года на фоне российского вооруженного вторжения в Украину. В начале марта того же года компания сообщила о прекращении поставок продукции в Россию и Беларусь, а позднее приостановила контракт с РЖД на покупку "Сапсанов". Глава РЖД Олег Белозеров заявил, что Siemens продолжит техобслуживание поездов.

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Отчет Siemens

www.siemens.com