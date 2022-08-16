Немецкий режиссер Вольфганг Петерсен скончался в США

Немецкий кинорежиссер Вольфганг Петерсен (Wolfgang Petersen) скончался в Брентвуде на западе Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в возрасте 81 года. Как передало во вторник, 16 августа, агентство dpa со ссылкой на его помощницу, причиной смерти стали последствия рака поджелудочной железы.

Создатель таких фильмов, как "Подводная лодка", "Троя", "Идеальный шторм", до последнего момента был окружен близкими, рядом с ним находилась жена Мария-Антуанетта (Боргель).

Петерсен родился в Эмдене (Нижняя Саксония) в 1941 году, вырос в Гамбурге, обучался в Немецкой академии кино и телевидения (DFFB) в Берлине.

От работы над криминальным сериалом до культовой "Бесконечной истории"

С 1971 года режиссер по заказу общественно-правовой телерадиокомпании NDR несколько лет работал над выпусками популярного сериала "Tatort" ("Место преступления").

В 1977 году адаптировал автобиографический роман Александра Циглера об однополой любви, так появилась лента "Последствия", вызвавшая большой резонанс у зрителей.

В 1981 году на экраны вышла картина "Подводная лодка", снятая по основанному на реальных событиях и ставшему мировым бестселлером одноименному роману Лотара-Гюнтера Буххайма (Lothar-Günther Buchheim). Лента завоевала огромную зрительскую популярность, была удостоена целого ряда престижных наград и номинирована на шесть премий "Оскар". В главной роли снялся немецкий актер Юрген Прохнов (Jürgen Prochnow), картина и сегодня считается одним из лучших фильмов о Второй мировой войне, отмечают эксперты.

В 1984 году Вольфганг Петерсен становится режиссером культовой "Бесконечной истории" по одноименному роману писателя Михаэля Энде (Michael Ende).

Переезд в Голливуд

В том же году режиссер переехал в Голливуд. Там он работал над экранизацией романа Ясутаки Цуцуи "Паприка", по которому вышло одноименное аниме, снимал Клинта Иствуда, выпустил блокбастеры "Идеальный шторм" (2000) и "Троя" (2004).

Последняя лента-ремейк "Четверо против банка" вышла в 2016 году, для работы над ней Петерсен возвращался на родину и переосмыслил свою телевизионную комедию 1976 года. Фильм - как и "Подводная лодка" - вышел на немецком.

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