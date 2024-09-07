Немецкий политик от "зеленых" допустил блокировку соцсети X

Представитель немецкой партии "Союз-90"/"зеленые" Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) призвал усилить борьбу с терроризмом и не исключил блокировок популярных интернет-платформ в ее рамках. "Мы должны остановить распространение человеконенавистнического и антиконституционного содержимого в интернете", - привели его слова издания медиагруппы Funke в субботу, 7 сентября.

Сетевые инструменты, не соблюдающие законодательство, необходимо привлекать к ответственности, "а в случае крайней необходимости - блокировать", подчеркнул политик. Это касается и сети микроблогов X Илона Маска, если она не будет придерживаться правил, добавил он.

"Одной из крупнейших проблем экстремизма является онлайн-радикализация", отметил Хофрайтер на фоне резонансных трагедий последних недель в Германии - резни в Золингене и стрельбы в районе консульства Израиля в Мюнхене.

Призыв укрепить Европейскую прокуратуру

Представитель немецких "зеленых" призвал государство действовать со всей строгостью и в то же время не игнорировать новые технологии. По мнению Хофрайтера, необходимо создать сеть "виртуальных агентов" для выявления возможных правонарушителей в групповых Telegram-чатах. Кроме того, политик призвал создать единое ведомство по уголовным делам на европейском уровне и усилить Европейскую прокуратуру.