Немецкий музей продаст лишние артефакты времен ГДР (фото)

Дабель • Кто не успел (посетить этот необычный музей), тот опоздал (увидеть экспозицию на старом месте). Эти фотографии агентства dpa сделаны в конце нынешнего сентября в Музее ГДР в восточногерманском Дабеле (DDR Museum Dabel) - сельской коммуне в земле Мекленбург - Передняя Померания между городами Шверин и Гюстров. Здесь как раз начали готовиться к переезду - правда, пока не сообщают, куда именно.

Музей, посвященный повседневной жизни и быту в бывшей Германской Демократической Республике (1949 - 1990), был открыт шесть лет назад, но коллекцию начали собирать намного раньше. Примерно за полтора десятилетия в Дабеле накопилось более 10 тысяч экспонатов. Многие - в нескольких экземплярах. Поэтому, пользуясь случаем, здесь собираются провести своего рода полную инвентаризацию и распродать часть коллекции - все то, что имеется в нескольких экземплярах.

Музей ГДР в Дабеле. Фотографии

Портреты Эриха Хонеккера и Ленина, а также Медвежонок Миша из СССР и другие экспонаты

В ногу со временем! Коллекция будильников

Богатый выбор алкогольных напитков и разных бутылок

Один из создателей музея Маркус Шмид объясняет устройство антикварной бензоколонки

Сама (сам) себе и семье модельер! Швейная машинка - очень важный атрибут домашнего хозяйства в ГДР

"Сделано в ГДР" и другие таблички разных производителей

Видавший виды "пластиковый бомбардировщик" - гэдээровский "Трабант"

Уйдут ли они с молотка или будут проданы каким-то другим путем, а также - когда именно, сообщат дополнительно, но у коллекционеров, собирающих такие вещицы, вскоре появится шанс обзавестись новыми артефактами эпохи строительства социализма в Восточной Германии.

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Горбачев и немцы Михаилу Горбачеву - 90 лет. Первый и единственный президент СССР родился 2 марта 1931 года. В эту круглую дату Михаила Сергеевича будут особенно тепло вспоминать в Германии. Со времен воссоединения страны немцы называют Горбачева просто "Gorbi". В этой галерее - краткая история этих особых отношений. Начнем с памятника "Отцам германского единства" перед издательством "Шпрингер" в Берлине.

Горбачев и немцы Памятник на предыдущем снимке открыли к 20-летию воссоединения Германии. Гельмут Коль, Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший в 1989-1990 годах сыграли решающие роли в этом процессе. Но не станем забегать вперед и будем продвигаться (более-менее) в хронологическом порядке. Перед нами редкий снимок - будущий генсек ЦК КПСС в Нюрнберге в 1975 году на мероприятии по случаю 30-летия окончания войны.

Горбачев и немцы Одна из первых фотографий Михаила Горбачева и Гельмута Коля. В марте 1985 года канцлер ФРГ приехал в Москву на похороны Константина Черненко, место которого в качестве советского лидера скоро займет Горбачев. Можно сказать, что перед нами - момент начала исторической дружбы двух политиков, повлиявшей на судьбу всей Европы.

Горбачев и немцы Вскоре после избрания Горбачева генсеком Москву посетил бывший канцлер ФРГ - социал-демократ Вилли Брандт. Во время своего канцлерства в 1969-1974 годах именно Брандт стал архитектором новой восточной политики, направленной на нормализацию отношений с СССР, ГДР и другими восточноевропейскими соседями, за что в 1971 году получил Нобелевскую премию мира. Горбачев станет лауреатом в 1990 году.

Горбачев и немцы В мае 1987 года, когда в СССР уже полным ходом шла начатая Горбачевым перестройка и проводилась политика гласности, лидеры коммунистических стран встретились в Восточном Берлине, чтобы отметить 750-летите (всего) этого города. Среди гостей были товарищи - Густав Гусак (ЧССР), Тодор Живков (Болгария), Янош Кадар (Венгрия), Николае Чаушеску (Румыния) и Войцех Ярузельский (Польша).

Горбачев и немцы На этом снимке нет советского лидера, но заочно он все же присутствует. Выступая перед Бранденбургскими воротами в июне 1987 года президент США Рональд Рейган произнес историческую фразу, позже - в 2012 году - увековеченную здесь же на бронзовой доске...

Горбачев и немцы "Мистер Горбачев, откройте эти ворота. Мистер Горбачев, снесите эту стену!" - "Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall!".

Горбачев и немцы Наступил ключевой в послевоенной немецкой истории 1989 год - год, когда падет Берлинская стена. В июне - за несколько месяцев до этого события - советский лидер совершил государственный визит в ФРГ. Супружескую чету Горбачевых жители страны встретили не просто тепло. Восторг и эйфория - так, пожалуй, можно оисать атмосферу во время этой поездки, начавшейся в аэропорту Кельн / Бонн.

Горбачев и немцы Доверительные и дружеские отношения сложились не только между лидерами двух стран, но и между их супругами - Раисой Максимовной и Ханнелоре. Снимок сделан 12 июня 1989 года в Бонне.

Горбачев и немцы Фотографиями этой поездки в Германию - протокольных мероприятий и неформальных моментов - можно заполнить целый увесистый альбом. Здесь немцы приветствуют Михаила и Раису Горбачевых на Рыночной площади в Бонне - тогдашней столицы ФРГ. Также справа в кадре - министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе.

Горбачев и немцы Осенью этого же года Горбачев посетил Восточный Берлин, где на фоне панельных многоэтажек отмечали 40-летие создания ГДР. Снимок был сделан 7 октября во время военного парада, посвященного круглой дате. И парад, и день рождения ГДР станут последними в истории этой страны. Через месяц с небольшим падет Берлинская стена, а вместе с ней - и весь железный занавес.

Горбачев и немцы Эрих Хонеккер приветствовал гостя крепким поцелуем. Тогда же на встрече с функционерами Горбачев разъяснил немецким товарищам свою политику перестройки, призвал к реформам и произнес слова, вошедшие в историю: "Там, где опоздали, мы проиграли. Проигрывает тот, кто приходит слишком поздно". Немецкий перевод - "Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben" - стал в Германии крылатой фразой.

Горбачев и немцы Жители ГДР вовсю требовали реформ, выходя на понедельничные демонстрации, как здесь 23 октября в Лейпциге. Они скандировали не только "Wir sind das Volk" ("Мы - народ"), позже - "Wir sind ein Volk" ("Мы - один народ"), но и "Gorbi", "Perestroika", "Glasnost". Когда Стена падет, Москва не станет вмешиваться, даст немцам самим решить судьбу. Численность ЗГВ в ГДР превышала 300 тысяч военнослужащих.

Горбачев и немцы "Горбачев" освобождает голубей мира из клеток - в феврале 1990 года на карнавале в Майнце. Месяцы между падением Стены 9 ноября 1989 года и воссоединением Германии 3 октября 1990 года стали временем сложных переговоров с участием держав-победительниц во Второй мировой войне и представителей обоих немецких государств. Ключевыми моментами этого процесса стали личные встречи Коля и Горбачева.

Горбачев и немцы 15 марта 1990 года генеральный секретарь ЦК КПСС был избран первым в истории президентом СССР. Что писали по этому поводу немецкие газеты? Вот несколько заголовков: "Вся власть - президенту", "У Горбачева нет полной свободы действий", "Наделен властью, как когда-то Сталин". Своей властью он, в любом случае, воспользовался иначе.

Горбачев и немцы Коль, Горбачев, Геншер, Шеварднадзе… Финальные переговоры о воссоединении страны прошли в июле 1990 года в резиденции советского правительства на Северном Кавказе. Перед нами - один из снимков, сделанных в Архызе. Позже эта массивная деревянная мебель, то есть ставшие легендарными пеньки - стулья и стол, были подарены Германии - стали историческими экспонатами.

Горбачев и немцы Вот они! Так сказать, простая и добротная садовая мебель из Архыза - на выставке "Пути к германскому единству", проходившей в Берлине в 2015 году по случаю 25-летия воссоединения страны. Результатом тогдашних переговоров двух лидеров в неформальной обстановке и без галстуков стало подписание международного соглашения в Кремле…

Горбачев и немцы 12 сентября 1990 года в Москве был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, он же - Договор 2+4. Соглашение заключили ГДР и ФРГ плюс державы-победительницы во Второй мировой войне - Франция, СССР, Великобритания и США.

Горбачев и немцы "Спасибо, Горби!". Надпись на Берлинской стене, сделанная кем-то сразу после воссоединения страны. Большую часть этого сооружения, опоясывавшего Западный Берлин, скоро разберут. Оставят лишь немного - например, галерею под открытым небом East Side Gallery. Некоторые фрагменты установят в разных местах в качестве памятников. Часть раздробят на сувениры.

Горбачев и немцы Пожалуй, самым известным произведением East Side Gallery является "Братский поцелуй" Брежнева и Хонеккера, но Горбачев здесь тоже присутствует - за рулем мировой политики в виде серпа и молота. Всего весной 1990 года на этом участке Берлинской стены появилось более сотни работ, созданных художниками из двух десятков стран.

Горбачев и немцы Горбачев стал первым иностранным лидером, посетившим Германию после воссоединения. Во время визита в ноябре 1990 года в Бонне во дворце Шаумбург был подписан Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между ФРГ и СССР - первое международное соглашение объединенной Германии. Немцы, в частности, обязались заботиться о всех советских памятниках и солдатских могилах на своей территории.

Горбачев и немцы Своих особенных гостей Гельмут Коль приглашал на родину - в регион Пфальц, где угощал здешним вином и местным деликатесом - фаршированным свиным желудком. Этот снимок сделан в ноябре 1990 года как раз во время такой поездки Горбачевых в Оггерсхайм, где был расположен частный дом канцлера германского единства - еще со времен, когда он начинал свою карьеру в земле Рейнланд-Пфальц.

Горбачев и немцы В конце 1991 года СССР распался. Уже в 1992 году начал работу Горбачев-Фонд, созданный бывшим советским президентом для изучения истории Перестройки и других исследований. В Германию Горбачев в этот новый период своей жизни приезжал регулярно. В 1996 году чета Горбачевых участвовала в легендарном немецком телешоу - программе "Поспорим, что…" ("Wetten, daß...").

Горбачев и немцы Горбачев не только часто посещал Германию по делам, но и некоторое время даже здесь жил. До 2017 года семья владела виллой на озере Тегернзе под Мюнхеном. Однако на этой более ранней фотографии запечатлен трагический момент. Горбачев в Мюнстере в машине российского посольства после того, как в клинике этого немецкого города 20 сентября 1999 года от лейкемии скончалась Раиса Максимовна.

Горбачев и немцы Михаил Горбачев, конечно же, был гостем юбилеев, связанных с падением Берлинской стены и воссоединением Германии, а также участвовал в разных других мероприятиях - например, проходивших в октябре 2007 года в Висбадене германо-российских правительственных консультациях, в которых принимали участие Ангела Меркель и Владимир Путин.

Горбачев и немцы Горбачев и… кто-то очень знаменитый не из политиков. Пришел черед показать и посмотреть хотя бы несколько таких кадров. Начнем с короля моды - немецкого дизайнера Карла Лагерфельда, которому бывший президент СССР в 2003 году вручил в Гамбурге премию World Fashion Award.

Горбачев и немцы По какому поводу где-то в Германии могут оказаться рядом на сцене Михаил Горбачев и Леонардо Ди Каприо - голливудская звезда с немецкими корнями? Конечно же, во время международного кинофестиваля Берлинале, вернее - на гала-концерте Cinema for Peace в феврале 2010 года.

Горбачев и немцы Горбачев и Удо Линденберг - певец, художник, рок-поэт германского единства. В 1979 году власти ГДР не разрешили ему дать концерт в Восточном Берлине, после чего он написал хит "Спецпоезд на Панков", вошедший в историю объединения Германии и заканчивавшийся обращением на русском языке: "Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР!".

Горбачев и немцы Автор этого необычного портрета - художник-концептуалист Ханс-Юрген Шульт, работающий под псевдонимом HA Schult. Он был создан в рамках проекта "Hotel Europa". Соседями Горбачева в этом концептуальном отеле стали, в частности, Пабло Пикассо, Конрад Аденауэр, Ангела Меркель, Владимир Путин, Нельсон Мандела, Анна Франк и Джон Леннон.

Горбачев и немцы Один немецкий памятник Михаилу Сергеевичу мы уже видели в самом начале - в Берлине. Памятником и завершим. В 2020 году в восточногерманском городе Дессау-Рослау в земле Саксония-Анхальт появился уже второй - был открыт в день 30-летия воссоединения страны - 3 октября. Автор: Максим Нелюбин





