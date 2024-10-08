Немецкий лес становится экологической проблемой

Леса в Германии стали выделять больше углерода, чем его поглощать. Но есть и хорошие новости. В Берлине представили результаты проверки состояния немецкого лесного фонда.

Из-за повреждений в результате изменений климата леса в Германии впервые за последние десятилетия выделяют больше углекислого газа, чем его поглощают. Это следует из результатов нового доклада о состоянии немецкого лесного фонда, которые были представлены во вторник, 8 октября, в Берлине. По словам министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира (Cem Özdemir), немецкие леса превратились в источник углекислого газа.

"Это означает, что потери биомассы в результате ураганов и засух, а также нашествия жуков-короедов превышают ее прирост", - отметил министр на презентации исследования. Как следствие, немецкий лес больше не способствует достижению климатических целей в прежнем объеме, подчеркнул политик из партии "Зеленых". От природных бедствий в Германии пострадало 2 миллиона гектаров леса.

Положительные изменения в немецком лесу

В тоже время исследование выявило прогресс в преобразовании лесов в смешанные, сочетающие хвойные и лиственные породы деревьев. Такие леса более стабильно реагируют на меняющийся климат, и в Германии теперь на них приходится 79 процентов от общего лесного фонда.

В Германии все больше смешанных лесов, способных противостоять изменению климата Фото: Daniel Kubirski/picture alliance

После "инвентаризации" в 2012 году площадь лесного массива в Германии увеличилась на 15 тысяч гектаров - в целом лес сегодня занимает 11,5 миллиона гектаров, а объем запаса древесины практически не изменился и составляет 3,7 миллиарда кубических метров. Увеличилась на треть доля валежной древесины, важной для сохранения биологического разнообразия. Разлагающаяся древесина обеспечивает среду обитания для многих видов животных и растений. Однако рост ее объема говорит и о уязвимости леса к экстремальным погодным условиям.

На пять лет выросла средняя продолжительность жизни немецких лесов - теперь она составляет 82 года. Примерно треть лесов в Германии насчитывают более 100 лет, а каждый пятый лес - даже старше 120 лет.

Лес покрывает треть территории ФРГ. Тщательная проверка его состояния предпринимается как минимум раз в десять лет. Немецкое правительство поручает ее Институту по изучению лесных экосистем имени Тюнена (Thünen-Institut für Waldökosysteme).

Исчезновение лесов - глобальная проблема

В международном сравнении лесное хозяйство в Германии можно рассматривать как устойчивое. Глобально же сокращение лесного фонда представляет большую экологическую проблему. В прошлом году потери площади лесов во всем мире были почти соразмерны территории Латвии. Согласно докладу Forest Declaration Assessment, в составлении которого участвуют ООН, ряд исследовательских организаций и гражданских инициатив, было уничтожено 6,4 миллиона гектаров леса. При этом существует общая цель, закрепленная на конференции ООН по климату в Глазго: остановить процесс обезлесения к 2030 году.

96 процентов уничтоженных лесов и лесонасаждений приходятся на тропические регионы - Африку, Азию, Латинскую Америку и Карибы, где леса становятся жертвами интенсивного сельского хозяйства, строительства дорог, пожаров и коммерческой вырубки. "Нам осталось всего шесть лет до критического глобального срока, установленного для прекращения уничтожения лесов, но леса продолжают вырубать, разрушать и сжигать в тревожных масштабах", - отметил в интервью dpa один из основных авторов доклада Иван Пальмеджани из организации Climate Focus. Наибольшие потери лесного массива произошли в Бразилии, Индонезии, Боливии и Конго.