  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КультураГермания

Немецкий лес становится экологической проблемой

Лена Шмиц
8 октября 2024 г.

Леса в Германии стали выделять больше углерода, чем его поглощать. Но есть и хорошие новости. В Берлине представили результаты проверки состояния немецкого лесного фонда.

https://p.dw.com/p/4lXOU
Буковый лес в Тюрингии
Буковый лес в ТюрингииФото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Из-за повреждений в результате изменений климата леса в Германии впервые за последние десятилетия выделяют больше углекислого газа, чем его поглощают. Это следует из результатов нового доклада о состоянии немецкого лесного фонда, которые были представлены во вторник, 8 октября, в Берлине. По словам министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира (Cem Özdemir), немецкие леса превратились в источник углекислого газа.

"Это означает, что потери биомассы в результате ураганов и засух, а также нашествия жуков-короедов превышают ее прирост", - отметил министр на презентации исследования. Как следствие, немецкий лес больше не способствует достижению климатических целей в прежнем объеме, подчеркнул политик из партии "Зеленых". От природных бедствий в Германии пострадало 2 миллиона гектаров леса.

Положительные изменения в немецком лесу

В тоже время исследование выявило прогресс в преобразовании лесов в смешанные, сочетающие хвойные и лиственные породы деревьев. Такие леса более стабильно реагируют на меняющийся климат, и в Германии теперь на них приходится 79 процентов от общего лесного фонда.

Смешанный лес
В Германии все больше смешанных лесов, способных противостоять изменению климата Фото: Daniel Kubirski/picture alliance

После "инвентаризации" в 2012 году площадь лесного массива в Германии увеличилась на 15 тысяч гектаров - в целом лес сегодня занимает 11,5 миллиона гектаров, а объем запаса древесины практически не изменился и составляет 3,7 миллиарда кубических метров. Увеличилась на треть доля валежной древесины, важной для сохранения биологического разнообразия. Разлагающаяся древесина обеспечивает среду обитания для многих видов животных и растений. Однако рост ее объема говорит и о уязвимости леса к экстремальным погодным условиям. 

На пять лет выросла средняя продолжительность жизни немецких лесов - теперь она составляет 82 года. Примерно треть лесов в Германии насчитывают более 100 лет, а каждый пятый лес - даже старше 120 лет.

Лес покрывает треть территории ФРГ. Тщательная проверка его состояния предпринимается как минимум раз в десять лет. Немецкое правительство поручает ее Институту по изучению лесных экосистем имени Тюнена (Thünen-Institut für Waldökosysteme).

Исчезновение лесов - глобальная проблема

В международном сравнении лесное хозяйство в Германии можно рассматривать как устойчивое. Глобально же сокращение лесного фонда представляет большую экологическую проблему. В прошлом году потери площади лесов во всем мире были почти соразмерны территории Латвии. Согласно докладу Forest Declaration Assessment, в составлении которого участвуют ООН, ряд исследовательских организаций и гражданских инициатив, было уничтожено 6,4 миллиона гектаров леса. При этом существует общая цель, закрепленная на конференции ООН по климату в Глазго: остановить процесс обезлесения к 2030 году.

96 процентов уничтоженных лесов и лесонасаждений приходятся на тропические регионы - Африку, Азию, Латинскую Америку и Карибы, где леса становятся жертвами интенсивного сельского хозяйства, строительства дорог, пожаров и коммерческой вырубки. "Нам осталось всего шесть лет до критического глобального срока, установленного для прекращения уничтожения лесов, но леса продолжают вырубать, разрушать и сжигать в тревожных масштабах", - отметил в интервью dpa один из основных авторов доклада Иван Пальмеджани из организации Climate Focus. Наибольшие потери лесного массива произошли в Бразилии, Индонезии, Боливии и Конго.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Келлервальд-Эдерзе

Немецкий лес в цифрах

Немецкий лес в цифрах

Сколько в Германии растет деревьев, сколько здесь живет волков и кто владеет немецкими лесами? Ответы на эти и другие вопросы - в нашей галерее.
Туризм8 октября 2018 г.12 фото
Протесты против расширения производства Tesla в Грюнхайде

Под Берлином вырубили полмиллиона деревьев из-за завода Tesla

Под Берлином вырубили полмиллиона деревьев из-за завода Tesla

Ради строительства гигафабрики Tesla было вырублено 329 гектаров леса под Берлином, свидетельствует анализ спутниковых снимков. Экоактивисты требуют не допустить расширения производства компании Илона Маска.
Климат22 августа 2024 г.
Виноград

Потепление климата стало ударом для европейских виноделов

Потепление климата стало ударом для европейских виноделов

Их-за высоких температур, вызванных глобальным потеплением, вино становится более сладким и приобретает вкус перезрелых фруктов. Некоторые сорта могут даже совсем исчезнуть. Но виноделы знают, что делать.
Культура26 сентября 2024 г.
Показать еще