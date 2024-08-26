Курорт в Северном море борется с проектом газодобычи

Любой, кто внимательно посмотрит на пляж популярного немецкого курортного острова Боркум, сможет заметить, что здесь ведутся подготовительные работы по строительству платформы для добычи газа в открытом море. Добычу намерен начать нидерландский концерн One-Dyas. Буровая вышка будет располагаться на территории Нидерландов в непосредственной близости от немецкой границы. Газ, который будут добывать с глубины в 3,5 километра, будет затем поступать в Нидерланды по специальному трубопроводу. Добычу на месторождении N05A планируют начать до конца 2024 года.

Власти Боркума опасаются за имидж острова

Песчаные пляжи Боркума Фото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

В Германии этот план вызвал значительный ажиотаж, прежде всего потому, что глубоководное месторождение находится не только на территории Нидерландов, но и Германии - а также потому, что компетентные органы федеральной земли Нижняя Саксония сначала одобрили этот проект. Мэр Боркума Юрген Аккерман (Jürgen Akkermann) настроен по-боевому: "Сейчас мы интенсивно анализируем выданное разрешение и, конечно же, рассмотрим возможные правовые действия". Мэр явно опасается за имидж острова, который рекламируют как идиллическое место отдыха, находящееся в центре Ваттового моря, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Так что дискуссии продолжаются. Министерство экономики Нижней Саксонии заявило, что, конечно, газ как энергоноситель наносит ущерб климату в долгосрочной перспективе, но он по-прежнему будет незаменим в Германии и Нидерландах в течение следующих 20 лет. А добыча газа из местных источников, указывает ведомство, наносит меньший вред экологии, чем его импорт из дальних стран танкерами.

Эксперт: "Канцлер рискует оказаться на неправильной стороне истории"

В то время как в Нидерландах новое правопопулистское правительство полностью поддерживает отечественный концерн, в Германии окончательное решение остается за министром экономики и вице-канцлером Робертом Хабеком (Robert Habeck). Для реализации проекта обе страны должны еще будут подписать специальный договор. Хабек уже заявил, что этот проект на самом деле не нужен для газоснабжения Германии. Перед принятием окончательного решения он хочет дождаться исхода возможных судебных разбирательств. Это может занять некоторое время, так как несколько экологических организаций хотят опротестовать проект в суде.

Эксперт по климату экологической организации Greenpeace Мартин Кайзер (Martin Kaiser) заявил DW, что соответствующие министры и федеральный канцлер в Берлине должны серьезно подумать о необходимости этого проекта. "Если они действительно заключат соглашение с Нидерландами на разработку газового месторождения вблизи объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Ваттового моря, они окажутся на неправильной стороне истории. Германии не нужен новый газ, бурение не соответствует международным климатическим целям, и массовые протесты показывают: люди этого не хотят".

Полностью изменившийся энергетический ландшафт

Плавучие терминалы по приему сжиженного газа у острова Рюген Фото: Jens Koehler/picture alliance

Спор по поводу газа показывает, насколько кардинально изменились условия энергоснабжения Германии всего за два с половиной года. Еще в январе 2022 года страна импортировала почти 6000 гигаватт-часов газа. Наибольшая доля приходилась на Россию, за ней следовали Норвегия, Бельгия и Нидерланды.

Сейчас в Германию поставляется чуть более 2000 гигаватт-часов газа. Российского газа больше нет, что является следствием агрессивной войны России против Украины. Основным поставщиком в настоящее время является Норвегия, за ней следуют Бельгия и Нидерланды. Германия также закупает сжиженный природный газ (СПГ), например, из США, для чего в спешке были построены плавучие терминалы для перекачки газа из танкеров.

Двойные стандарты в решениях о добыче газа?

До нападения России на Украину в течение многих десятилетий Германия не задумывалась о внутренних источниках газа. Топливо поступало из России - без перебоев и по выгодным ценам. Поэтому большинство немецких политиков - как из правящих партий, так и от оппозиции - выступали против газовых проектов, подобных нидерландскому.

Теперь же заместитель председателя фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в бундестаге, бывший министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) заявил, что Германия должна стать более независимой от других в сфере энергоснабжения. В газете Tagesspiegel представитель оппозиции раскритиковал нерешительность вице-канцлера Хабека. "Теперь снова проявляются двойные стандарты Партии "зеленых" и СДПГ, - заявил он. - Сжиженный газ импортируется из США, энергия, полученная на АЭС - из Франции, а разработка даже небольшого, высокодоходного газового месторождения в Германии сталкивается с противодействием".

В Берлине исходят из того, что проект будет реализован

Сам концерн One-Dyas оценивает, что рядом с Боркумом в течение нескольких лет может быть добыто количество газа, эквивалентное примерно семи процентам годового потребления газа в Германии. В политических кругах Берлина считают, что и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), и министр финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner) с большей вероятностью поддержат этот проект. Так, по словам Шольца, он исходит из того, что проект будет реализован. "Со стороны Нидерландов есть разрешения. С немецкой стороны есть разрешения", - напомнил глава германского правительства. По его мнению, крайне маловероятно, что проект не будет осуществлен.

Акции протеста в Берлине и на Боркуме

Протесты Greenpeace против новых проектов по добыче газа в Северном море Фото: Lars Penning/dpa/picture alliance

Тем временем Хабека, относящегося к немецкой Партии "зеленых", в его осторожном отношении к проекту поддержала - тоже "зеленая" - министр окружающей среды Штеффи Лемке (Steffi Lemke). Как она заявила, "возможная добыча газа недалеко от национального парка Ваттового моря вызывает у меня беспокойство с точки зрения сохранения морской среды. Северное море уже активно используется в хозяйственной деятельности человека, и любое дальнейшее промышленное сооружение там представляет опасность для морских животных и растений".

Так считают и экологические организации, которые уже организовали акцию протеста против проекта перед зданием министерства экономики в Берлине. В середине августа около 2000 демонстрантов протестовали и на самом острове Боркум. Так что вполне возможно, что идиллический Боркум еще надолго останется в заголовках немецких газет.