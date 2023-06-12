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Немецкий Красный Крест направит новую помощь на юг Украины

Ольга Лебедева
14 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 12 июня.

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Спасение пострадавших в Херсонской области
Спасение пострадавших в Херсонской областиФото: AP/picture alliance

На 474-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 12 июня (время московское).

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Власти Швейцарии сообщили об атаке пророссийских хакеров на несколько правительственных сайтов. Эксперты быстро идентифицировали DDoS-атаку и приняли необходимые меры, заявил Национальный центр кибербезопасности Швейцарии (NCSC). Ответственность взяла на себя группа NoName, указывается далее. Атака произошла в то время, когда парламент Швейцарии готовится к видеообращению президента Украины Владимира Зеленского, запланированного на 15 июня, указывается далее.

Немецкий Красный Крест направит новую партию помощи в затопленные районы Украины

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В контролируемом российскими силами Мелитополе Запорожской области около полуночи 12 июня взорвался тепловоз в локомотивном депо, сообщил городской глава Иван Федоров. По его данным, россияне использовали его для транспортировки топлива на фронт. Федоров также напомнил, что речь идет уже о втором уничтоженном тепловозе за последние два месяца.

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Немецкий Красный Крест (DRK) направит новую партию помощи в затопленные районы на юге Украины, пострадавшие в результате разрушения Каховской ГЭС. Она будет включать две спасательные лодки, 6000 гигиенических наборов, 200 неопреновых костюмов и 100 спасательных жилетов общей стоимостью около 400 тысяч евро, сообщила организация. Партия помощи будет отправлена 13 июня. Как отметили в DRK, организация находится в тесном контакте с Украинским Красным Крестом.

Хроника событий 12 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 11 июня 14.00 - 23.59 >>>

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