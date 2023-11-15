Немецкий концерн поможет своим сотрудникам родить ребенка

Мировой лидер в сфере репродуктивной медицины Merck решил поддержать своих сотрудников необычным бонусом. Все ли тут нормально с этической точки зрения? DW с подробностями.

Первый ребенок "из пробирки" появился на свет в 1978 году. По состоянию на 2023 год в мире насчитывается более 10 миллионов людей, рожденных с помощью ЭКО. С тех пор больше половины "детей из пробирки" появились благодаря технологиям немецкого концерна Merck. Точное количество детей, рожденных в Германии в результате оплодотворения in vitro с помощью технологий этого концерна, в компании назвать не могут.

Недавно мировой лидер в сфере репродуктивной медицины со штаб-квартирой в Дармштадте оказался в центре внимания немецких СМИ в связи с новой программой - по поддержке собственных сотрудников в вопросах планирования семьи. Стартовала она в октябре 2023 года сразу на восьми рынках - в Германии, Великобритании, Швейцарии, Китае, Индии, Тайване, Бразилии и Мексике. В 2024 году к ней присоединятся и другие страны.

Дети как бонус от работодателя?

Крупнейшая бульварная газета Германии Bild вышла с таким заголовком: "Концерн, входящий в биржевой индекс DAX, дарит своим сотрудникам детей". И вся статья была подана в ключе борьбы за квалифицированные кадры - с перечислением необычных бонусов других немецких компаний. О чем идет речь в случае с ЭКО? И насколько велик спрос на эту программу?

Фото: Bodo Marks/dpa Themendienst/picture alliance

"Первые реакции, которые последовали после объявления о старте, были очень положительными, - ответила на запрос DW глава Human Resources Officer компании Merck Хадиджа Бен Хаммада (Khadija Ben Hammada). - Мне лично пришло много сообщений от коллег, которые уже прошли процедуру экстракорпорального оплодотворения и очень обрадовались, что компания оказывает теперь поддержку. Мы ведь только запустили программу Fertility Benefit, но положительный резонанс подтверждает, что создано предложение, которое отвечает желанию наших сотрудников и общества".

В какую сумму выльется такая поддержка?

Лечение бесплодия не ограничивается ЭКО. Схема подбирается индивидуально - в зависимости от пары. Сколько концерн готов инвестировать, если перевести это предложение в определенную сумму? Вопрос скорее риторический. "Это широкая программа, при чем широкая как в смысле круга сотрудников, которые могут воспользоваться нашим предложением, так и спектра услуг, которые им доступны. Назвать заранее сумму расходов сложно. Стоимость тестов и процедур в разных странах разная. Кроме того, сотруднику может понадобиться проверка фертильности, что стоит несколько сотен евро, или потребуется оплодотворение in vitro, что стоит уже несколько тысяч евро", - говорит глава отдела кадров.

Здесь важно подчеркнуть: сотрудники компании могут воспользоваться любыми технологиями и процедурами - они не привязаны к продукции своего работодателя.

Нет ли у тут обратной стороны? Если работодатель готов взять на себя расходы по ЭКО и другим дорогостоящим процедурам, не будут ли сотрудники откладывать решение завести детей на потом? Хадиджа Бен Хаммада подчеркивает, что Merck - компания, ориентированная на семейные ценности, и хочет оказывать поддержку своим сотрудникам на их пути становления родителями на любом этапе. Лидеру технологий в сфере оплодотворения хорошо известны негативные стороны бесплодия - эмоциональная и финансовая нагрузка, которая ложится на плечи пар, пытающихся родить ребенка. "Наша цель - взять часть забот на себя", - подчеркивает представитель немецкого предприятия.

Что же касается возрастных ограничений, то их нет. Если есть рекомендации врача на проведение тех или иных процедур, концерн берет расходы на себя. "Есть только одно важное "но". В некоторых странах могут быть определенные законодательные ограничения по проведению процедур по оплодотворению, которые мы, конечно, учитываем", - подводит итог Хадиджа Бен Хаммада.

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