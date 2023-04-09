Кардинал: Война в Украине среди самых темных страниц истории

На 410-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 9 апреля (время московское).

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Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что обеспечение всем необходимым украинских военных, защищающих Бахмут, продолжается, несмотря на подрыв российскими войсками моста в направлении села Хромово. "Сейчас наши инженеры, логисты делают все. И такого рода случаи, в том числе попытки взять трассы под огневой или непосредственный контроль, показывали, что мы находили, как из ситуации выйти, и обеспечиваем поставки в Бахмут боеприпасов, амуниции, продуктов и всего необходимого, и также забираем наших раненых", - подчеркнул Череватый в эфире всеукраинского телемарафона.

Бесплатный поезд для украинцев в Германию

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До конца мая продлевается бесплатный проезд в поезде Перемышль – Ганновер для граждан Украины. Как заявили в украинском Минреинтеграции, чтобы воспользоваться услугой, пассажирам не нужно иметь посадочные талоны, но необходимо предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность. При перевозке предпочтение будут отдавать людям, имеющим браслеты от польского Красного Креста, семьям с детьми, пожилым людям и с инвалидностью. В Ганновере пассажиров будут встречать волонтеры, которые укажут маршрут в центры помощи.

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В селе Снежковка Изюмского района Харьковской области мужчина подорвался на противопехотной мине, наступив на нее в собственном огороде. Как сообщили в областном отделении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате взрыва пострадавший был доставлен в городскую больницу с осколочными ранениями разной степени тяжести.

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Российский самолет из воздущного пространства РФ нанес ракетный удар по приграничному району Черниговской области. Как сообщило украинское Оперативное командование "Север" в Telegram, в результате взрыва ракеты разрушен инфраструктурный объект в населенном пукте Гремяч. По первой информации - жертв среди мирного населения нет.

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Архиепископ Кельна кардинал Райнер Мария Вёльки Фото: Henning Kaiser/dpa/picture alliance

Архиепископ Кельна кардинал Райнер Мария Вёльки (Rainer Maria Woelki) назвал войну в Украине "одной из самых темных страниц в истории нашей так называемой современной цивилизации". Число людей, спасающихся от войн, конфликтов и преследований по всему миру, никогда не было таким высоким, как в настоящее время, отметил кардинал в своей проповеди в Пасхальное воскресенье в Кельнском соборе.

Хроника событий 9 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 8 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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