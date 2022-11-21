Немецкий гонщик Феттель завершил карьеру в "Формуле-1"

Немецкий автогонщик, четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель (Sebastian Vettel) завершил успешную спортивную карьеру, проведя в воскресенье, 20 ноября, свою последнюю гонку в "Формуле-1" в Абу-Даби.

Феттель участвовал в 299 Гран-при "Формулы-1", выиграл 52 гонки, 122 раза занимал места на подиуме. Звезда автоспорта 57 раз стартовал с поул-позиции (наиболее выгодная позиция автомобиля, занимаемая гонщиком по итогам квалификации). В своей последней гонке он финишировал на десятом месте и заработал одно очко в личном зачете. После заезда в Абу-Даби он поблагодарил команду "Астон Мартин". Именно там он в 2010 году в возрасте 23 лет стал самым молодым чемпионом мира в "Формуле-1".

"Получил удовольствие от гонки"

"Хотел бы заработать еще несколько очков, но я получил удовольствие от гонки. Желательно было бы, чтобы в начале гонки все пошло немного по-другому, но так иногда бывает. Сегодня у нас, возможно, была не самая лучшая стратегия, - допустил Себастьян Феттель. - Но, конечно, это отличный день, большое спасибо всем болельщикам за поддержку".

В июле 35-летний пилот сообщил, что завершит выступления в "Формуле-1" по окончании сезона-2022.

Феттель дебютировал в 2007 году в составе "БМВ-Заубер", после чего выступал за "Торо Россо", "Ред Булл", "Феррари" и "Астон Мартин". Два года назад он занял третье место в 14-й гонке сезона-2020 "Формулы-1" - "Гран-при Турции".

Смотрите также: