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Людвиг ван Бетховен
Людвиг ван БетховенФото: Archives-Zephyr/Opale.photo/picture alliance
КультураГермания

Немецкий генетик: Бетховен не был алкоголиком

Вера Фридрих
20 мин. назад

Аксель Шмидт из боннского Института генетики человека принимал участие в исследовании ДНК Бетховена. В беседе с DW он разъяснил, к каким выводам пришли ученые.

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На этой неделе во влиятельном научном журнале Current Biology вышла статья группы ученых, которым удалось расшифровать ДНК Бетховена (Ludwig van Beethoven) и узнать новые подробности биографии композитора. Главные выводы, к которым пришли специалисты, таковы: у Бетховена была генетическая предрасположенность к заболеваниям печени, а незадолго до смерти он был инфицирован гепатитом B. 

При этом ученым не удалось обнаружить причину его глухоты. Кроме того, выяснилось, что в генеалогическом древе семейства имелись отклонения: кто-то из предков композитора или он сам были рождены вне брака.

От чего умер Людвиг ван Бетховен? 

По словам исследователей, сделать точный вывод относительно причины смерти композитора пока не представляется возможным - можно лишь, учитывая ряд факторов и сопоставляя их, делать предположения. Вероятнее всего, к летальному исходу привели все проблемы со здоровьем Бетховена - а их было немало - в совокупности.

Немецкий врач-генетик Аксель Шмидт
Немецкий врач-генетик Аксель ШмидтФото: Universitätsklinikum/UKB

Что касается гипотезы относительно его алкоголизма, то и здесь - никакой очевидности. "Изучая ДНК, о реальном потреблении алкоголя ничего сказать нельзя, приходится полностью опираться на исторические документы. Однако можно сказать, что его генетические особенности сделали композитора восприимчивым к заболеваниям печени", - отметил в интервью DW доктор медицинских наук Аксель Шмидт (Axel Schmidt) из Института генетики человека Университетской клиники в Бонне, принимавший участие в актуальном исследовании. 

Зачем ученым понадобилось изучать ДНК Бетховена?

Родившийся в 1770 году в Бонне Людвиг ван Бетховен практически всю жизнь испытывал проблемы со здоровьем. Будучи 20-летним молодым человеком, он постепенно начал терять слух. Позднее к этому добавились проблемы с пищеварением и ряд других заболеваний. В 1802 году он написал письмо-завещание, адресованное братьям. В нем он сообщает о полной потере слуха и о том, что от желания свести счеты с жизнью его удерживает лишь искусство. Композитор завещал свое тело медицине - для исследований, которые помогли бы людям, страдающим от аналогичных недугов. Фактически группа из 33 ученых, анализировавших его ДНК, исполняла его завещание.

"Бетховен - историческая личность, очень популярная, к биографии которой многие проявляют интерес. Он сам был заинтересован в том, чтобы больше узнать о своем заболевании. После его смерти медики много занимались его случаем, были в восторге от его личности, хотели выяснить причины его страданий, - отмечает врач-генетик Аксель Шмидт. - И мы можем сейчас действительно внести ощутимый вклад и, возможно, локализовать поиски. Теперь известно значительно больше. Что касается его проблем с пищеварением и потерей слуха, то тут уже можно исключить некоторые причины, связанные с наследственностью, но пока нельзя поставить конкретный диагноз". 

Для чего нужны были волосы Бетховена? 

В распоряжение ученых из разных источников поступили восемь локонов - предположительно бетховенских. Только в пяти случаях была установлена подлинность происхождения: эти волосы действительно принадлежали композитору. Исследование локонов, а точнее - большого объема генетического материала, необходимого в таких случаях, позволило прийти к выводам относительно заболеваний Бетховена, а также его родословной. "Мы получили новый источник объективной информации, - подчеркнул в беседе с DW Аксель Шмидт. - Информация о родственных связях - это дополнительные результаты исследования, получить которые изначально не планировалось. По имеющимся генетическим данным нельзя сказать, где именно в родословном древе имелись отклонения". 

Локон Бетховена. Дом-музей композитора в Бонне
Локон Бетховена. Дом-музей композитора в БоннеФото: Martin Meissne/AP Photo/picture alliance

Сравнительный анализ ДНК Бетховена и ныне живущих представителей семейства подтвердил их родство, однако неожиданно выявил неполное соответствие. Известно, что Y-хромосома передается от отца к сыну практически без изменений. По Y-хромосоме передается генетическая информация от отца к сыну, она одинакова у братьев, у дяди и племянника, у деда и внука. Однако Y-хромосома Бетховена отличается от Y-хромосомы его ныне живущих родственников мужского пола - потомков его племянника. Таким образом, предполагают ученые, в генеалогическом древе семьи имелись отклонения: кто-то из предков композитора по мужской линии или же он сам были рождены вне брака - от другого отца. 

Станет ли находка предметом споров и новых исследований, а также поводом для появления новых биографий Бетховена, покажет время. По словам Мальте Бёккера (Malte Boecker), директора Дома-музея Бетховена (Beethovenhaus) в Бонне, его родном городе, поражает то, что великий композитор снова смог всех удивить - даже на чисто биологическом уровне. Кстати, в боннском музее также хранится локон Бетховена - подлинный.

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