Fraport проверяет сообщения об изъятии его доли в "Пулково"

Немецкая компания Fraport, имеющая 25-процентную долю в российском аэропорту "Пулково", проверяет сообщения о том, что российские власти решили изъять у иностранных инвесторов права управления этим аэропортом. "Сначала нам необходимо верифицировать эту информацию и изучить, что это будет означать в будущем для нашего участия в аэропорту Санкт-Петербурга, которое мы приостановили с начала российской войны (против Украины - Ред.)", - заявили в ответ на запрос DW в пресс-службе управляющей компании аэропорта Франкфурта-на-Майне в пятницу, 1 декабря.

Путин изъял управление "Пулково" у иностранных инвесторов

Несколькими часами ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин изъял у иностранных собственников "Пулково" управление этим аэропортом, подписав указ о создании ООО "Холдинг ВВСС". Согласно документу, размещенному на официальном портале правовой информации, все 100% долей кипрской компании в уставном капитале компании "Воздушные ворота северной столицы", управляющей Пулково, передаются в собственность нового холдинга.

В указе "О применении специальных экономических мер в сфере воздушного транспорта в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" указывается, что уставной капитал "Холдинга ВВСС" составит 169 млрд рублей, при этом правительство России не войдет в число его учредителей. Изъятие управления аэропортом осуществляется "в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности РФ, возникшей в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами обязательств", отмечается далее.

Долями в 25 процентов в этой компании владеют российский банк ВТБ, немецкая компания Fraport, катарский инвестиционный фонд QIA и консорциум инвесторов с участием РФПИ, Mubadala из ОАЭ и Baring Vostok. Эта компания получила в 2010 году право на управление санкт-петербургским аэропортом сроком на 30 лет. Это уже не первый случай изъятия властями РФ иностранных активов на территории России. В частности, в июле Путин подписал указ о передаче в госуправление "Балтики" и российского Danone.

Fraport критикуют в Германии из-за доли в "Пулково"

В Германии критикуют Fraport за то, что после полномасштабного российского вторжения в Украину она не отказалась полностью от своего участия в аэропорту Санкт-Петербурга и сохраняет в нем 25-процентную долю. Летом 2023 года было опубликовано расследование газеты Süddeutsche Zeitung, из которого следовало, что, хотя аэропорт "Пулково" и является гражданским, им пользуются и военные самолеты, причем не только транспортные, но и боевые. Ссылаясь на фотографии, в том числе спутниковые, газета привела три конкретных случая такого использования.

Компания Fraport в марте 2022 года заявила, что решительно осуждает российское вторжение и приостанавливает все действия, связанные с бизнесом в Санкт-Петербурге. В мае того же года во Франкфурте-на-Майне заверили, что "день за днем критически перепроверяют участие Fraport в России" и полностью поддерживают введенные против РФ санкции.

В конце июля 2023 года, после публикации расследования Süddeutsche Zeitung, глава компании Штефан Шульте (Stefan Schulte) заявил, что Fraport не может разорвать действующие контракты и изучает варианты дальнейших действий. Он указал, что если Fraport расторгнет контракты в одностороннем порядке, то это будет означать, что он "оставит свои активы агрессору России". В начале сентября российские СМИ сообщили о планах Fraport продать свою долю в "Пулково" и определиться с деталями до конца года.

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