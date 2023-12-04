Немецкий экспорт в РФ за год сократился еще на 40 процентов

В октябре показатель экспорта ФРГ в Россию упал на 40,5 процента до 0,6 млрд евро в сравнении с октябрем 2022 года, показатель импорта из РФ в Германию - на 88,5 процента до 0,2 млрд евро.

Несмотря на масштабное сокращение торговли с Россией в первые месяцы после начала ее полномасштабного вторжения в Украину, за последний год данные показатели вновь резко сократились. По данным за октябрь, объем немецкого экспорта в РФ сократился на 40,5 процента в сравнении с тем же месяцем 2022 года до 0,6 млрд евро, объем российского импорта в Германию - на 88,5 процента до 0,2 млрд евро, сообщило в понедельник, 4 декабря, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

В сравнении с сентябрем 2023 года показатель немецкого импорта из РФ возрос на 6,6 процента, показатель экспорта в Россию сократился на 5 процентов, отмечают статистики, ссылаясь на календарные и сезонные колебания.

Показатель немецкого экспорта сократился на 8,1 процента

Общий показатель немецкого экспорта сократился в годовом отношении на 8,1 процента до 126,4 млрд евро, указывает ведомство, ссылаясь на первую оценку итогов октября. В сравнении с сентябрем объемы экспорта снизились на 0,2 процента. Показатель импорта в том же месяце упал на 16,3 процента в сравнении с октябрем прошлого года до 108,6 млрд евро, в сравнении с сентябрем 2023 года его значение сократилось на 1,2 процента. Тем самым, в октябре зафиксировано положительное внешнеторговое сальдо в размере 17,8 млрд евро.

При этом более половины объемов немецкой внешней торговли приходится на другие государства ЕС. В октябре Германия экспортировала 26 партнерам по Евросоюзу товары на 67,9 млрд евро, что на 2,7 процента меньше, чем в сентябре, и импортировала из этих стран на 56,9 млрд евро (минус 2,8 процента).

Экспорт в третьи страны тем временем увеличился. США, являющиеся крупнейшим импортером немецкой продукции, приобрели товары из ФРГ на 13,5 млрд евро (на 5,7 процента больше, чем в сентябре), Китай - на 7,9 млрд евро (плюс 1,5 процента), Великобритания - на 6,6 млрд евро (плюс 5,6 процента). В том же месяце ключевой страной для немецкого импорта был Китай, откуда поступили товары на 12,7 млрд евро (на 2,4 процента меньше, чем в сентябре). Объемы немецкого импорта из США возросли на 2,2 процента до 7,9 млрд евро, из Великобритании - сократились на 15,1 процента до 2,7 млрд евро.

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