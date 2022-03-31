Немецкий бизнес призвал Россию соблюдать условия газовых контрактов

Восточный комитет германской экономики призвал власти России соблюдать действующие условия контрактов на поставку газа. "Своими односторонними изменениями Россия ставит под угрозу десятилетия энергетических отношений с Германией и ЕС и ускоряет выход из этой бизнес-модели", - говорится в заявлении председателя комитета Оливера Хермеса (Oliver Hermes), опубликованном в четверг, 31 марта. Такая позиция Москвы окажет огромное влияние на российскую экономику, отмечается далее.

Россия "не может в одночасье перестроить свои продажи газа и портфель клиентов", в то время как Германии потребуется время для диверсификации закупок газа, указывается в документе. По словам Хермеса, в настоящее время РФ покрывает 40 процентов импортируемого ФРГ газа.

Доверие к России как к месту для ведения бизнеса "серьезно подорвано безответственной войной против Украины", подчеркнул глава Восточного комитета германской экономики, известного как многолетний активный лоббист Кремля. Однако санкции в отношении РФ "не являются самоцелью", добавил он, допуская частичную отмену ограничительных мер, если Москва "соответствующим образом изменит свое поведение".

Указ Путина: рублевые и валютные счета в "Газпромбанке" для оплаты газа

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий новые правила продажи природного газа "недружественным странам" с 1 апреля. Государства - покупатели ресурса из этого перечня должны будут открыть специальные рублевые и валютные счета в "Газпромбанке" для оплаты газа. Банк будет принимать платежи в иностранной валюте и самостоятельно конвертировать ее в рубли, следует из документа.

Несколькими днями ранее Путин потребовал перевести расчеты за поставки газа и нефти в "недружественные страны" с евро и долларов на рубли. Страны Евросоюза и "Группы семи" отклонили это требование. Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) 30 марта активировал режим раннего предупреждения чрезвычайной ситуации на случай прекращения поставок газа из РФ.

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