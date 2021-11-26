Немецкие "зеленые" договорились о распределении портфелей в новом правительстве

Немецкие "зеленые" достигли соглашения в борьбе за распределение портфелей в новом правительстве. Федеральное правление партии "Союз-90"/"зеленые" видит ее сопредседателя Роберта Хабека (Robert Habeck) в роли главы нового министерства по делам экономики и защиты климата, а также вице-канцлера, сообщил исполнительный секретарь Михаэль Кельнер (Michael Kellner) вечером в четверг, 25 ноября. Еще один лидер "зеленых", Анналена Бербок (Annalena Baerbock), должна возглавить министерство иностранных дел.

Министром продовольствия и сельского хозяйства Германии должен стать бывший сопредседатель партии Джем Оздемир (Cem Özdemir). По словам Кельнера, за его кандидатуру единогласно проголосовали все члены федерального правления.

Федеральным министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи станет Анне Шпигель (Anne Spiegel), пока занимающая пост министра по делам защиты климата земли Рейнланд-Пфальц. Портфель министра по вопросам охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей переходит к Штеффи Лемке (Steffi Lemke), с 2002 по 2013 годы занимавшей пост федерального исполнительного секретаря "зеленых".

А вице-председатель бундестага Клаудиа Рот (Claudia Roth) становится госминистром по вопросам культуры и СМИ. При этом сопредседатель фракции "зеленых" в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) не получит место в новом федеральном правительстве.

Мас поздравил Бербок как будущего главу МИД ФРГ

Исполняющий обязанности министра иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) поздравил сопредседателя "зеленых" с тем, что она станет следующим главой МИД Германии.

"Сердечные поздравления, дорогая Анналена Бербок! В твоем лице МИД впервые будет возглавлять женщина. Спустя 151 год с момента создания поста самое время для этого! Представлять Германию в мире - честь и вызов одновременно", - написал Мас в Twitter.

Днем ранее в Берлине был представлен коалиционный договор между Социал-демократической партией Германии (СДПГ), "зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП). Будущее правительство ФРГ называют "светофором" по цветам формирующих его трех политических сил.

Смотрите также:

Многогранная Меркель Евро или кнут? В 2011 году, в разгар европейского долгового кризиса, испанский сатирический журнал El Jueves изобразил канцлера ФРГ в образе домины. "Клеймо или кнут?" - спрашивает она Мариано Рахоя, который на тот момент занимал пост главы правительства Испании. "Как получится", - хнычет он в ответ. Карикатурой журнал хотел сказать, что условия получения Испанией финансовой помощи были слишком жесткие.

Многогранная Меркель Сравнение с Гитлером Греция также оказалась в эпицентре европейского долгового кризиса. Стране было не выжить без финансовой помощи. Ангела Меркель пообещала содействие, но взамен потребовала жестких мер экономии. Греческая пресса, например, ежедневная газета Demokratie от 9 февраля 2012 года, проводит параллели с немецкой оккупацией Греции во время Второй мировой войны.

Многогранная Меркель Меркель в концлагере Аллюзии на "третий рейх" появляются и в польских газетах. В 2013 году правый еженедельный журнал Uwazam Rze изобразил Меркель в образе заключенной концлагеря. Поводом стал один немецкий телевизионный фильм, посвященный событиям Второй мировой войны. В Польше восприняли нарушением исторической правды то, как в фильме была показана польская Армия Крайова и как были представлены немцы.

Многогранная Меркель Покерфейс в Пекине Непроницаемое лицо и пронзительный взгляд - так изобразил Ангелу Меркель этот китайский журнал в декабре 2011 года, что говорит об определенном уважении к канцлеру ФРГ. Номер вышел накануне визита Меркель в Китай, где она обсуждала роль Китая в стабилизации еврозоны с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао.

Многогранная Меркель Терминатор Меркель Имидж всесильного политика прочно приклеился к Меркель. В июне 2012 года британский политический журнал New Statesman изобразил канцлера ФРГ в образе Терминатора из одноименного боевика с Арнольдом Шварценеггером. По мнению журнала, Меркель является самым опасным немецким лидером со времен Адольфа Гитлера - и более опасным, чем такие правители, как Ким Чен Ын.

Многогранная Меркель Добрая Ангела В 2015 году имидж Меркель резко изменился. После того как Венгрия отказалась принимать сирийских беженцев и возникла угроза гуманитарной катастрофы, Меркель приняла судьбоносное решение: она открыла для беженцев границы Германии. Ее фраза "Мы справимся!" вошла в историю и принесла Меркель большую популярность, особенно за рубежом.

Многогранная Меркель Жаль, что не француженка Суровый имидж Ангелы Меркель времен кризиса еврокризиса остался в прошлом. Теперь международная пресса подчеркивает ее человечность. В 2015 году французский журнал Le Point вышел с заголовком: "Невероятная мадам Меркель. Если бы только она была француженкой..." и констатирует ее метаморфозу из "строгой" в "щедрую" мадам.

Многогранная Меркель Канцлер свободного мира В 2015 году журнал Time Magazine присвоил Ангеле Меркель титул "Человек года" и назвал ее "канцлером свободного мира". Она использует свое милосердие как оружие, говорится в публикации. Художник из Северной Ирландии Колин Дэвидсон, чей портрет Меркель украшает обложку, попытался уловить "достоинство, милосердие и человечность канцлера".

Многогранная Меркель Дежавю из Польши Милосердие и человечность все еще отказываются видеть в Ангеле Меркель польские СМИ. Еженедельный журнал Wpros в январе 2016 года вышел под заголовком "Они хотят снова контролировать Польшу". Фотомонтаж с канцлером ФРГ в окружении важных представителей ЕС, таких как тогдашний президент Еврокомиссии Юнкер, напоминает историческую фотографию Гитлера с его свитой.

Многогранная Меркель Критический взгляд изнутри В Германии имидж Ангелы Меркель существенно потускнел в результате ее позиции в отношении беженцев. На выборах 2017 года ее партия ХДС потеряла много голосов в пользу правоконсервативной AfD. Немцы начали обсуждать коалицию "Ямайка", которую могли бы образовать христианские партии с либералами и "зелеными". Так выглядели в то время страницы немецких газет и журналов.

Многогранная Меркель Конец эпохи В выборах 2021 года Ангела Меркель решила не участвовать. Она добровольно уходит с политической арены после 16 лет во главе правительства Германии. В прессе и книгах сейчас часто можно прочитать о конце "эпохи" как, например, в биографии, написанной Урсулой Вайденфельд. Автор: Беттина Бауман, Элла Володина

