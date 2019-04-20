 Немецкие зайцы взялись за перо (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 09.03.2021

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По Германии

Немецкие зайцы взялись за перо (фото)

До Пасхи в Германии осталось меньше месяца. В пасхальных почтамтах в Остерайштедте и Верхней Лужице уже вовсю кипит работа. Зайцы взялись за перо и стучат по клавиатурам.

Лотти Длинное Ухо

Лотти Длинное Ухо отвечает на письма детей в пасхальном почтамте в Верхней Лужице

Остерайштедт / Зайфхеннерсдорф • У пасхальных зайцев в Германии - много обязанностей. Одна из них - отвечать на письма детей, которые поступают перед праздником в два немецких пасхальных почтамта. За работу первого отвечает почтовый концерн Deutsche Post. Он находится в земле Нижняя Саксония в Остерайштедте - городке, название которого исторически с этим праздником не связано, но любой современный носитель немецкого языка или просто владеющий им человек, не задумываясь переведет его как "Город пасхального яйца". В прошлом году здесь ответили почти на 60 тысяч писем и открыток. Во время только что начавшейся коронавирусной пандемии их пришло намного больше, чем обычно. Писать зайцу Ханни (Hanni Hase) можно по адресу:

Hanni Hase
Am Waldrand 12
27404 Ostereistedt
Germany

Остерайштедт

Координаторы пасхального почтамта в Остерайштедте Дорис Крёгер (Doris Kröger) и Ханс-Герман Дункер (Hans-Hermann Dunker) в конце сезона 2020 года

Одно из писем прошлого года

"Все будут хорошо". Одно из писем прошлого года

Ни одно из посланий не остается без ответа - главное, чтобы оно дошло сюда не позже, чем за неделю до начала праздника. В секретариате пасхального зайца работает десять помощников. Каждый, кто пришлет письмо, получает ответ на фирменном бланке, заверенный личной печатью пасхального зайца, а также небольшой сюрприз. Очень важно не забыть написать разборчивым почерком свой обратный адрес.

Пасхальный почтамт в Верхней Лужице

Пасхальный почтамт в Верхней Лужице
Пасхальный почтамт в Верхней Лужице
Пасхальный почтамт в Верхней Лужице

Второй почтамт - небольшой. Здесь отвечают примерно на две тысячи писем в год. Находится он в Саксонии в регионе Верхняя Лужица, известном своими пасхальными традициями. С 2005 года праздничную корреспонденцию в Зайфхеннерсдорфе обрабатывают Олли Пасхальный Заяц (Olli Osterhase) и Лотти Длинное Ухо (Lotti Langohr):

Oberlausitzer Osterhasenpostamt
Viebigstraße 1
02782 Seifhennersdorf

Пасха - 2021 

В западных христианских церквях Страстная пятница в этом году приходится на второе апреля, Светлое Христово Воскресение - на четвертое апреля. Помимо Страстной пятницы в Германии выходным днем также является Светлый понедельник.

Смотрите также:
Пасхальный почтамт в Остерайштеде

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    "Дорогой пасхальный заяц, желаю тебе..." Такие письма каждый год перед Пасхой поступают в этот специальный почтамт в немецкой земле Нижняя Саксония.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Он находится в городе Остерайштедт, где обитает один из немецких пасхальных зайцев, отвечающих на такие послания.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Сюда приходят не только письма и рисунки. Такие вот аппетитные морковки пасхальному зайцу прислали родители по поручению и от имени Николь Александры, которой еще не исполнилось два года.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    В предпасхальные недели на въезде в Остерайштедт даже установлен специальный указатель с изображением этого здешнего обитателя.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Для ответов на письма используются конверты со специальным штемпелем и почтовой маркой.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Каждый год в течение нескольких недель перед Пасхой сюда приходит около 35 тысяч писем со всего мира.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Одному пасхальному зайцу с таким количеством писем, открыток и посылок не справится, поэтому часть работы выполняют добровольные помощники.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Кстати, живет пасхальный заяц "На опушке леса" (Am Waldrand) в доме номер 12. Впрочем, местные почтальоны хорошо знают, где искать зайца Ханни.

  • Остерайштедт

    Пасхальный почтамт

    Иногда зайцу присылают самодельные подарки и даже детские соски, когда приходит время от них торжественно отказаться.

  • Остерайштедте

    Пасхальный почтамт

    Писать сюда просят на немецком или английском. Адрес: Hanni Hase / Am Waldrand 12 / 27404 Ostereistedt / Germany.

    Автор: Максим Нелюбин


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