Немецкие зайцы взялись за перо (фото)

До Пасхи в Германии осталось меньше месяца. В пасхальных почтамтах в Остерайштедте и Верхней Лужице уже вовсю кипит работа. Зайцы взялись за перо и стучат по клавиатурам.
Остерайштедт / Зайфхеннерсдорф • У пасхальных зайцев в Германии - много обязанностей. Одна из них - отвечать на письма детей, которые поступают перед праздником в два немецких пасхальных почтамта. За работу первого отвечает почтовый концерн Deutsche Post. Он находится в земле Нижняя Саксония в Остерайштедте - городке, название которого исторически с этим праздником не связано, но любой современный носитель немецкого языка или просто владеющий им человек, не задумываясь переведет его как "Город пасхального яйца". В прошлом году здесь ответили почти на 60 тысяч писем и открыток. Во время только что начавшейся коронавирусной пандемии их пришло намного больше, чем обычно. Писать зайцу Ханни (Hanni Hase) можно по адресу:
Hanni Hase
Am Waldrand 12
27404 Ostereistedt
Germany
Координаторы пасхального почтамта в Остерайштедте Дорис Крёгер (Doris Kröger) и Ханс-Герман Дункер (Hans-Hermann Dunker) в конце сезона 2020 года
Ни одно из посланий не остается без ответа - главное, чтобы оно дошло сюда не позже, чем за неделю до начала праздника. В секретариате пасхального зайца работает десять помощников. Каждый, кто пришлет письмо, получает ответ на фирменном бланке, заверенный личной печатью пасхального зайца, а также небольшой сюрприз. Очень важно не забыть написать разборчивым почерком свой обратный адрес.
Второй почтамт - небольшой. Здесь отвечают примерно на две тысячи писем в год. Находится он в Саксонии в регионе Верхняя Лужица, известном своими пасхальными традициями. С 2005 года праздничную корреспонденцию в Зайфхеннерсдорфе обрабатывают Олли Пасхальный Заяц (Olli Osterhase) и Лотти Длинное Ухо (Lotti Langohr):
Oberlausitzer Osterhasenpostamt
Viebigstraße 1
02782 Seifhennersdorf
В западных христианских церквях Страстная пятница в этом году приходится на второе апреля, Светлое Христово Воскресение - на четвертое апреля. Помимо Страстной пятницы в Германии выходным днем также является Светлый понедельник.
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