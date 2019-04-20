Немецкие зайцы взялись за перо (фото)

Остерайштедт / Зайфхеннерсдорф • У пасхальных зайцев в Германии - много обязанностей. Одна из них - отвечать на письма детей, которые поступают перед праздником в два немецких пасхальных почтамта. За работу первого отвечает почтовый концерн Deutsche Post. Он находится в земле Нижняя Саксония в Остерайштедте - городке, название которого исторически с этим праздником не связано, но любой современный носитель немецкого языка или просто владеющий им человек, не задумываясь переведет его как "Город пасхального яйца". В прошлом году здесь ответили почти на 60 тысяч писем и открыток. Во время только что начавшейся коронавирусной пандемии их пришло намного больше, чем обычно. Писать зайцу Ханни (Hanni Hase) можно по адресу:

Hanni Hase

Am Waldrand 12

27404 Ostereistedt

Germany

Координаторы пасхального почтамта в Остерайштедте Дорис Крёгер (Doris Kröger) и Ханс-Герман Дункер (Hans-Hermann Dunker) в конце сезона 2020 года

"Все будут хорошо". Одно из писем прошлого года

Ни одно из посланий не остается без ответа - главное, чтобы оно дошло сюда не позже, чем за неделю до начала праздника. В секретариате пасхального зайца работает десять помощников. Каждый, кто пришлет письмо, получает ответ на фирменном бланке, заверенный личной печатью пасхального зайца, а также небольшой сюрприз. Очень важно не забыть написать разборчивым почерком свой обратный адрес.

Пасхальный почтамт в Верхней Лужице

Второй почтамт - небольшой. Здесь отвечают примерно на две тысячи писем в год. Находится он в Саксонии в регионе Верхняя Лужица, известном своими пасхальными традициями. С 2005 года праздничную корреспонденцию в Зайфхеннерсдорфе обрабатывают Олли Пасхальный Заяц (Olli Osterhase) и Лотти Длинное Ухо (Lotti Langohr):

Oberlausitzer Osterhasenpostamt

Viebigstraße 1

02782 Seifhennersdorf

Пасха - 2021

В западных христианских церквях Страстная пятница в этом году приходится на второе апреля, Светлое Христово Воскресение - на четвертое апреля. Помимо Страстной пятницы в Германии выходным днем также является Светлый понедельник.

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Пасхальный почтамт в Остерайштеде

