Немецкие ученые подтвердили пользу объятий для здоровья

Прикосновения, теплые рукопожатия и просто дружеские похлопывания по плечу жизненно необходимы каждому из нас. Они поддерживают наше физическое и эмоциональное благополучие - это подтверждают ученые. Как это работает?

Когда мы грустим или рассторены, нас могут успокоить легкие прикосновения, объятия и поглаживания. Они оказывают влияние на дыхание, температуру тела и даже функцию печени, а также регулируют выброс кортизола - гормона стресса. Это подтверждает и мета-анализ, проведенный командой ученых из Германии и Нидерландов. В рамках своей работы они проанализировали около 130 международных исследований с более чем 10 тысячами участников.

"Для людей, страдавших от боли, страха или депрессии, прикосновения были чрезвычайно полезны для самочувствия, - рассказывает Юлиан Пакхайзер (Julian Packheiser), руководитель нового исследования из Института когнитивных нейронаук в Бохумском университете. - Положительный эффект, хотя и не такой сильный, был отмечен и в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, как, например, при высоком давлении или учащенном сердцебиении. Прикосновения несколько уменьшали жалобы, однако в целом эффект был намного слабее и длился более короткое время".

Также ученых интересовало, имеет ли значение, от кого исходит телесный контакт. Результаты оказались ошеломляющими. "Мы обнаружили, что прикосновения роботов или вызванные определенными объектами, например, утяжеленными одеялами, подушками или мягкими игрушками, тоже оказывают заметный положительный эффект на самочувствие", - отмечает Пакхайзер.

Мозг классифицирует прикосновения

При прикосновении к коже у человека активируются определенные нейробиологические механизмы, лежащие в основе эмоциональных аспектов тактильного восприятия. В частности, система высокочувствительных рецепторов, связанных с волокнами типа С, которые активируются в ответ на легкие медленные прикосновения и поглаживания, механическое давление или другие подобные механические воздействия. Они сообщают мозгу, следует ли классифицировать прикосновение как приятное или неприятное ощущение. А также они ответственны за связь с "центром вознаграждения" в мозгу - при неторопливых медленных поглаживаниях выделяется гормон дофамин, который, как считается, вызывает чувство удовольствия и удовлетворения, имеет важное значение для формирования чувства любви, мотивирует и в целом положительно влияет на психику.

В то же время недостаток или полное отсутствие физических контактов способно оказать негативное влияние на здоровье. Это отмечалось во время пандемии Covid-19, когда мнигие люди вынуждены были жить в полной изоляции или уединении, ограничив общение в друзьями и знакомыми. Как таковой нормы телесных контактов не существует - это очень индивидуально для каждого. Но из-за их нехватки может развиться кожный, или тактильный, голод - состояние, при котором человек испытывает сильную потребность в прикосновениях и человеческой близости. Если же этот голод не утолить, то он может стать причиной хронического одиночества, нарушения сна и депрессии.

Особенно это относится к пожилым людям с ограниченными социальными контактами, живущим уединенно в своих квартирах или в домах престарелых, а также находящимся в больницах.

Даже прикосновение к плюшевым игрушкам улучшает эмоциональное и физическое самочувствие Фото: picture-alliance/dpa/D. Hecker

Физические и психологические эффекты прикосновений

В физическом плане прикосновения улучшают кровообращение, укрепляют иммунную систему и облегчают боль. Терапевтические прикосновения, такие как массаж или физиотерапия, могут ускорить заживление ран и облегчить симптомы хронических заболеваний.

На психологическом уровне прикосновения способствуют стабилизации психики и укреплению самооценки. Люди, живущие в атмосфере любви и имеющие достаточно физических контактов, как правило, реже проявляют признаки тревоги и депрессии и чувствуют себя в целом более счастливыми.

Если к нам не прикасаются достаточно часто и интенсивно, то у нас повышается уровень кортизола, а вместе с ним и риск сердечных приступов и инсультов.

Прикосновения и объятия - чем чаще, тем эффективнее

Исследователи также проанализировали, насколько частыми и продолжительными должны быть прикосновения, чтобы они приносили максимально положительный эффект. "Короткие, но более частые прикосновения, похоже, оказывают лучший эффект", - отмечает Пакхайзер. В целом многие специалисты рекомендуют минимум четыре обнимания в день, а в идеале восемь-десять, причем желательно, чтобы они длились не менее пяти секунд.

Если кто-то задастся вопросом, что лучше - сходить на длительный массаж или три-четыре раза обняться, то ответ, полученный в ходе нового мета-анализа данных, однозначен: объятия, даже если они короче, приносят больше пользы". Но при условии, что этот контакт приятен другому человеку и тоже вызывает у него положительные чувства.

Контакт матери и ребенка

Как отмечается в исследовании, прикосновения чрезвычайно важны для новорожденных. Самый первый телесный контакт человека происходит с матерью. Считается, что осязание появляется у плода на 22-й неделе развития. Поэтому еще до рождения он ощущает тепло и прикосновения, что дает ощущение эмоционального комфорта и безопасности.

Младенцы, которых регулярно держат на руках и ласкают, развиваются лучше психологически и физически, чем дети, у которых мало физического контакта. Соприкосновения с кожей матери увеличивают выброс окситоцина или, как его еще называют, гормона любви - одного из важнейших гормонов, отвечающих за поведение человека в обществе. Например, при родах он способствует началу схваток и создает тесную связь между матерью и ребенком.

Окситоцин играет центральную роль и во взрослом возрасте, поскольку тесно связан с межличностными отношениями, помогает строить социальные связи, а также оказывает успокаивающее и расслабляющее действие на наш организм. Считается, что именно он вызывает чувство симпатии, помогает разрешать кризисы подросткового возраста и налаживать отношения как друг с другом так и в социуме.