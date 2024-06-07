Немецкие ученые предупреждают о рисках алкоголя в самолете

Употребление спиртного во время полета может вызвать у спящего авиапассажира кислородное голодание, выяснили ученые из Кельна и Ахена.

Существует немало причин, по которым авиапассажиры употребляют алкогольные напитки во время полета. Для многих спиртное знаменует начало самого приятного времени в году - отпуска. Некоторые убеждены, что бокал вина поможет заснуть или побороть боязнь полетов.

Однако сон в самолете после употребления спиртного, например, при длительном рейсе, представляет существенную угрозу здоровью, прежде всего для пожилых людей и тех, кто недавно оправился от болезни. Это следует из исследования , проведенного Немецким центром авиации и космонавтики (DLR) в Кельне вместе с Рейнско-Вестфальским техническим университетом в Ахене.

Кислорода - меньше, сердцебиение - чаще

При полете давление в пассажирском салоне и кабине экипажа создается искусственно и соответствует давлению на высоте около двух с половиной километров, поскольку достичь того же показателя, что и на уровне моря, технически невозможно. Согласно исследованию, на высоте атмосферное давление падает, а вместе с ним снижается и насыщенность крови кислородом - примерно до 90 процентов у здоровых пассажиров.

Ниже этого уровня человеческий организм уже не получает достаточного объема кислорода и пытается снабдить им прежде всего мозг как один из ключевых органов. Мышцы же и другие органы сталкиваются с кислородным голоданием.

Гипоксия способна вызвать у человека головокружение, тошноту, очень глубокое или учащенное дыхание. Но нехватка кислорода может наступить и тогда, когда алкоголь вызывает у спящего человека учащенное сердцебиение.

Сон в особых условиях

В исследовании участвовали 48 человек в возрасте до 40 лет. Испытуемых разбили на две группы. Одна спала в лаборатории при нормальном атмосферном давлении, другая - в специальном помещении, где было создано такое же давление, как и на высоте в 2438 метров. Перед одной из двух контрольных ночей участники эксперимента употребили спиртное.

У тех, кто пил алкоголь и спал в условиях, приближенных к самолетным, частота сердцебиения выросла в среднем до 88 ударов в минуту, а уровень насыщенности крови кислородом упал до 85 процентов, выяснили ученые. Безалкогольная ночь в особых условиях означала 73 удара и 88 процентов, сон после спиртного при нормальном давлении атмосферы - 77 ударов и 95 процентов, а результаты такой же ночи без алкоголя - 64 удара сердца в минуту и насыщенность крови кислородом примерно на 96 процентов.

На первый взгляд разница кажется не слишком значительной. Однако этот эффект был отчетливо заметен даже у молодых и здоровых испытуемых. А для пожилых или лиц со слабым здоровьем столь низкое содержание кислорода в крови или частое сердцебиение может быстро превратиться в угрозу для жизни.

Споры о возможном запрете алкогольных напитков на авиарейсах не утихают на протяжений десятков лет. Нынешнее исследование определенно не станет последним по этому вопросу, но едва ли позволит сделать прямые выводы, поскольку тестовая группа была немногочисленной, достаточно молодой и здоровой. Кроме того, участники эксперимента могли спать лежа на спине, а в реальном полете такая возможность есть разве что у пассажиров бизнес-класса.

Тем не менее, ученые надеются, что их труд обогатит дискуссию. Результаты показывают, что "даже у молодых и здоровых людей сочетание приема алкоголя со сном в гипобарических условиях создает значительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может привести к обострению симптомов у пациентов с сердечными или легочными заболеваниями", подчеркивают исследователи.

Они выступают за изменение существующих правил путешествий в самолетах и ​​ограничение потребления алкоголя на борту. Кроме того, авторы эксперимента рекомендуют воздержаться от употребления спиртных напитков, если до вылета осталось менее 12 часов.

Томатный сок - одна из альтернатив алкоголю в полете Фото: Maurizio Gambarini/dpa/picture alliance

Свой алкоголь - под запретом

Если авиакомпания не предлагает алкоголь или он слишком дорог, некоторые пассажиры, возможно, захотят пропустить бокал-другой вина, купленного в магазинах Duty Free. Но подобная практика обычно запрещена, а распитие принесенного с собой на борт спиртного грозит штрафом.

Этот запрет призван помешать пассажирам в состоянии сильного алкогольного опьянения подвергнуть опасности попутчиков, членов экипажа, воздушное судно или самих себя. Многие авиакомпании оставляют за собой право не пускать таких пассажиров на борт, связаться с органами правопорядка, а в случае серьезных нарушений могут принять иные меры - например, надеть на буяна наручники.