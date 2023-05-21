СМИ нашли новые следы в деле о подрыве "Северных потоков"

На 452-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 21 мая, (время московское).

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Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 24 участников украинского полка "Азов", сообщила пресс-служба суда ростовскому изданию 161.ru . Суд также рассмотрит дело против девяти бойцов диверсионно-штурмовой группы "Медведи", входившей в состав "Азова", пишет "Медиазона".

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Немецкие СМИ продолжают расследование диверсии на "Северных потоках" в Балтийском море в сентябре 2022 года. По их данным, новые следы ведут в военные круги Украины. Причастными к диверсии могут быть несколько человек, отправившихся в район ЧП на яхте "Андромеда". Согласно расследованию NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung и международных медиапартнеров, одним из них мог быть гражданин Украины, чье имя этим СМИ известно.

США не возражают против ударов американским оружием по Крыму

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Власти США считают Крым территорией Украины, поэтому не возражают против ударов Киева по полуострову американским оружием, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN.

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В течение суток российские силы нанесли по территории Украины 4 ракетных и 45 авиационных ударов и совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщил Генштаб ВСУ. В вечерней оперативной сводке отмечается, что для нанесения ударов по Лиману, Славянску и Константиновке использовались ЗРК С-300, которые не являются высокоточным оружием. В результате разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Основные усилия силы РФ сосредоточены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, добавили в Генштабе. В течение суток на этих участках фронта произошло 24 боевых столкновений, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Украинское командование информирует, что авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 4 - по зенитно-ракетным комплексам, было уничтожено 3 российских разведывательных БпЛА различного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще одну важную цель противника.

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Лидеры Украины и Японии договорились о проведении украинско-японской конференции по восстановлению Украины и привлечении к этому процессу частного бизнеса, сообщает офис украинского президента . Встретившись с японским премьером Фумио Кисидой в рамках визита в Японию для участия в саммите "большой семерки", Владимир Зеленский поблагодарил его за выделенный ранее пакет финансовой помощи объемом 7,6 млрд долларов, за решение принять на лечение раненых украинских военнослужащих и за дополнительную помощь в виде 100 грузовых автомобилей для нужд ВСУ.

В Донецкой области погибли два мирных жителя

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В результате обстрела жилых домов в населенных пунктах Донецкой области погибли двое мужчин 46 и 55 лет, сообщает офис генпрокурора Украины . Еще шестеро местных жителей, двое мужчин и четыре женщины, получили огнестрельные осколочные ранения головы, туловища и конечностей. Под удар попали города Авдеевка и Часов Яр, пгт Нью-Йорк и село Георгиевка Марьинской территориальной общины.

По данным следствия, обстрелы производились, вероятно, из ствольной артиллерии и фугасными авиабомбами ФАБ-250. Зафиксированы повреждения частных домовладений, многоквартирного дома, территории предприятия и объектов гражданской инфраструктуры.

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Подразделение украинской полиции "Белый ангел" и военные смогли эвакуировать из Бахмута группу из десяти человек, в том числе 14-летнюю девочку, сообщила пресс-служба МВД . В сообщении указывается, что проведение спасательной операции осложнялось минированием дорог и обстрелами оккупантов. Сейчас все эвакуированные находятся в безопасности, отмечают в министерстве.

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Столкнувшись с экономическими потрясениями, вызванными пандемией коронавируса и российским вторжением в Украину, глобальная финансовая архитектура не смогла выполнить свою основную функцию глобальных гарантий безопасности, утверждает генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, назрела необходимость реформировать Совет Безопасности ООН и Бреттон-Вудскую международную финансовую систему, чтобы привести их в соответствие с "реалиями сегодняшнего мира".

Выступая на полях саммита G7 в Хиросиме, Гутерриш подчеркнул, что оба эти института отражают глобальное соотношение сил в 1945 году, а потому устарели и нуждаются в обновлении, передает Reuters.

Байден: Под Бахмутом Россия потеряла около 100 тысяч человек

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В боях за Бахмут Россия потеряла порядка 100 тысяч человек, заявил президент США Джо Байден. "Это тяжело будет восполнить. Неважно, оккупирован он (Бахмут. - Ред.) или нет - там все равно не осталось много зданий. Это существенно разрушенный город. Но им (украинским силам. - Ред.) удалось сковать очень много российских войск, включая "Группу Вагнера", - сказал он на пресс-конференции после саммита G7 в Хиросиме, отвечая на вопрос о возможности поставок Киеву истребителей F-16.

Зеленский: Бахмут не захвачен Россией

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Украинский военный в районе Бахмута Фото: Libkos/AP PhotoZ/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил свои слова о ситуации в Бахмуте, которые ранее были неверно интерпретированы журналистами. По его словам, силы ВСУ остаются в городе.

"Нет никаких недоразумений. Я четко понимаю, что происходит в Бахмуте. И мы все четко понимаем, для чего все это делается. Я не могу делиться с вами тактическими взглядами наших военных, но мы понимаем, что еще немножко, и мы будем побеждать. Сегодня военные выполняют очень важные задачи, они находятся в Бахмуте. В каких точках - я не буду делиться, но это говорит о том, что Бахмут не захвачен на сегодня Российской Федерацией. Никаких двух или трех толкований этому быть не может", - сказал Зеленский.

Байден: Зеленский обещал не атаковать территорию РФ с F-16

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По словам президента США Джо Байдена, Владимир Зеленский "категорически заверил" его, что Украина не будет использовать американские истребители F-16 для атаки на территорию России. "У меня есть твердое обещание от Зеленского, что они не будут использовать их (F-16. - Ред.), чтобы продвигаться на территорию России, но где бы российские войска ни находились в пределах Украины, в этом районе они могут это сделать", - сказал Байден.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вся военная помощь Украине со стороны США не допускает и не поддерживают использование передаваемого оружия для атак на российскую территорию. "Украинцы неоднократно демонстрировали, что они готовы следовать (этим условиям. - Ред.)", - сказал Салливан.

Хроника событий 21 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 20 мая 14.00 - 23.59 >>>

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