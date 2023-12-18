Немецкие семьи не могут позволить себе Деда Мороза

Если до пандемии в Германии наблюдался бум на услуги Дедов Морозов, то сейчас на рынке труда - затишье. Спрос упал, кадров не хватает, а вызов Деда Мороза на дом многим семьям просто не по карману.

Дефицит кадров в Германии сказался и на рынке Рождественских Дедов (Weihnachstmann). Во многом на эту неблагоприятную ситуацию повлияла пандемия. В 2018 году - до вспышки коронавирусной инфекции - приносящих в дом подарки белобородых стариков в красных полушубках было не найти по причине огромного спроса. Увидеть у себя дома Деда Мороза хотели столько немецких семей, что фирмы, предлагающие эти услуги, не могли удовлетворить запросы всех желающих. Им срочно требовались новые кадры, которых на тот момент на рынке труда было не найти.

Спрос на Дедов Морозов после пандемии так и не восстановился

В этом году число желающих примерить на себя костюм немецкого Деда Мороза существенно уменьшилось из-за падения спроса на их услуги. Людей, готовых заплатить за визит на дом Деда Мороза, стало намного меньше, пишет иформационное агентство dpa: спрос на услуги Рождественского Деда в Германии после пандемии так и не восстановился. По словам Петры Хенкерт (Petra Henkert) из Рождественского офиса в земле Бранденбург, в 2023 году "число заказов весьма умеренное".

В этом году Рождественского Деда увидят в меньшем количестве немецких семей, чем обычно Фото: Tetra Images/Bildagentur-online/picture alliance

Точных данных о том, сколько немецких семей решили пригласить к Рождеству-2023 Рождественского Деда, нет. Известно лишь, что одной из причин такого слабого спроса могут быть цены, заметно выросшие после пандемии. В 2000-х годах, когда идея с "арендой" Дедов Морозов только зародилась, стоимость этой услуги не превышала 30 евро. До 2020 года она стоила от 30 до 70 евро - визит на дом немецкого Санта-Клауса можно было заказать в специальных фирмах, на бирже труда или в Обществе по содействию учащимся вузов (Deutsche Studentenwerk - DSW). В настоящий момент средняя цена на Деда Мороза - 85 евро. "Это слишком дорого", - считает Петра Хенкерт. В некоторых случаях цены доходят до 250 евро!

На роль Деда Мороза новых кандидатов мало

Кардинально изменилась и ситуация со студентами: на протяжении многих лет именно они были главными кадрами в этой нише, но уже в 2019 году только трое из 57 Дедов Морозов по всей стране были предоставлены Обществом по содействию учащимся вузов. Не последнюю роль в "поставке" Дедов Морозов на немецкий рынок труда играли и агентства по трудоустройству. Однако за время пандемии шансы на получить работу в этой сфере резко сократились, да и желающих работать на Рождество стало меньше. "Старые" Деды Морозы переквалифицировались, а новых заявок не так много. В агентстве по труду в Ганновере говорят, что серьезных кандидатов у них в этом году не было.

Экономить в этом году немцы, похоже, будут не только на Дедах Морозах, но и на подарках. При этом на освещение планируется потратить рекордную сумму.

Смотрите также: